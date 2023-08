Cuauhtémoc Blanco es una leyenda viviente del América e inclusive de la Liga Mx debido a su aporte a la playera de la Selección Mexicana; sin embargo, el emblemático jugador número 10 del Tricolor causó polémica por contar un detalle secreto del legendario Joel Sánchez en una entrevista con el influencer, Escorpión Dorado.

El Tiburón y el Cuauh se enfrentaron en un sinfín de ocasiones representando a los dos clubes más grandes e importantes de México, pero también compartieron el vestidor con la Selección Mexicana en varias competencias, en donde destacó el Mundial de Francia 1998, en donde se suscitó esta anécdota.

“Te voy a contar una anécdota, no voy a decir el nombre. Estábamos en el Mundial, era un jugador de Chivas y el cabrón empieza a llorar, iba a jugar de titular. Le digo: ¿qué te pasa, güey? Y me dice: ¿estoy bien nervioso, mi Mundial’. Le digo, no manches, disfrútalo, estás representando a tu país. A estos güeyes no los vamos a cargar. Lo empecé a motivar y me dijo: ‘tienes razón’. Los pinches nervios a la chingada, haz de cuenta como si estuvieras jugando con tus pinches Chivas, estás representando a tu país. Ven, cabrón, dame un pinche abrazo y vamos a romperles su pinche madre a estos cabrones’”, declaró el examericanista.

Posteriormente, el Tiburón apareció en redes sociales confirmando que se trataba de él, tomando con humor el recuerdo de Cuauhtémoc y agradeciendo el apoyo en aquel momento, en donde el canterano del Guadalajara brilló con el Tricolor en el Mundial de Francia 1998 contra Alemania.

¿Quién es el Tiburón Sánchez?

Joel Sánchez es un exjugador que surgió de la cantera del Club Deportivo Guadalajara en la época de las Súper Chivas de los años 90, convirtiéndose en un referente del club al ser partícipe del título del Verano 1997 de la mano de Ricardo Tuca Ferretti.