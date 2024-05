Chivas de Guadalajara viene de dejar a Toluca en el camino al extender una racha de ocho partidos sin conocer la derrota. Los tapatíos ahora enfrentarán al América en una apasionante edición del Clásico Nacional en la Semifinal del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. David Faitelson reveló al héroe oculto detrás del gran semestre que coronan los rojiblancos de la mano del argentino Fernando Gago.

El polémico comunicador de Televisa advirtió en el programa Línea de 4 que transmite TUDN que “hay que ponderar el trabajo de Gago, no era fácil. Porque (Veljko) Paunovic había dejado la vara muy alta, con un estilo diferente. Yo creo que a pesar que Paunovic se quedó a 20-30 minutos de un campeonato, por momentos, veo mejor a este Chivas que el de Paunovic“.

Damián Zamogilny le replicó a Faitelson, que “sí hay un trabajo que se hizo previamente, con una plantilla que no se modificó mucho y eso, es terreno ya avanzado. Yo no creo que hayan tantos cambios de Pauno. En cuanto al funcionamiento es más agradable este (Chivas) de Gago. El de Pauno era un equipo mucho más guerrero. Ya ha encontrado una central diferente. Pero, me parece que dejó avanzado un trabajo y Gago tomó parte de eso. Es importante que los entrenadores sigan sumando al trabajo que se hizo. Hoy Gago deja claro que sí es técnico para el Guadalajara“.

Faitelson, ante ese análisis, reveló al héroe oculto detrás del gran torneo que corona Chivas con esta semifinal. Advirtió a TUDN que “otro tema que nunca mencionamos: Fernando Hierro. Un tipo que en Guadalajara, discreto, no aparece ante los medios. Él fue el que logró el cambio de Paunovic a Fernando Gago y la verdad, me parece a mí que es lo mejor que le ha pasado a Chivas y a Amaury Vergara, en mucho tiempo“. Una aseveración de la que nadie duda.

Fernando Hierro elogió a Gago y encajó en Chivas tras una breve pretemporada (Chivas)

Se irá Fernando Hierro de Chivas: ¿Qué dice Faitelson?

El polémico comentarista, ante la acotación de André Marín que Fernando Hierro: “Ojalá que no se vaya a Arabia“, reaccionó de inmediato. Le señaló que “no, no se va a ir. Guadalajara es muy seductora para cualquier persona o no, Oswaldo (Sánchez). Pero Oswaldo no se fue a Arabia, se fue a Torreón. A las Dunas del Bilbao“. Una broma que distendió un poco el momento tenso tras la posible partida del directivo a Arabia.

Oswaldo Sánchez elogia a Gago por Tala Rangel

Oswaldo Sánchez, legendario exportero de las Chivas, hizo un paréntesis en el debate sobre el desempeño del técnico argentino, para reconocerlo. El mítico arquero de Selección México señaló que “hay que darle todo el mérito a (Fernando) Gago del Tala (Raúl) Rangel. Porque cepilló al Wacho (Miguel) Jiménez y no lo toma en cuenta, ni como segundo portero y al Tala le dio toda la confianza y el partido del Tala (sábado) es su consolidación en Primera División. Apenas tiene 21 juegos en Primera“.

¿Cuándo juega Chivas la Semifinal de Ida?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el miércoles, 15 de mayo. Los rojiblancos se enfrentan ese día y hasta el momento con el club América en la cancha del Estadio Akron. Un vibrante duelo en el marco de la Semifinal de Ida de la Liguilla del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Guadalajara vs. América