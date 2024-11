Chivas se prepara para enfrentar a Santos Laguna luego del empate contra Pumas por la jornada 16 del Apertura 2024. Por otro lado, quien debutó ante los Universitarios fue Teun Wilke quien en redes sociales declaró su amor por el Rebaño Sagrado y dejó emotivo mensaje a la afición tras sus primeros minutos oficiales con la playera rojiblanca.

El Guadalajara no para de caer contra diferentes rivales que están en el mismo o debajo de su nivel. El último fin de semana no pudo contra los Azul y Oro, mientras que una semana antes perdió contra Puebla por 1-0 en un partido en el que no llegó a rematar a portería.

Como decíamos frente a Pumas, Chivas no mostró su mejor versión en la era de Arturo Ortega como entrenador, pero dio la gran noticia para toda la afición. Se trata del debut absoluto de Teun Wilke con la playera del Guadalajara, encuentro en el que puso un enorme a pase a un Cade Cowell que decidió errar bajo la portería, por lo que dejó un mensaje a la afición.

“Un día que nunca olvidaré. Qué enorme orgullo poder vestir la playera de Chivas y representar en la cancha a la afición más grande de México y el continente”, comenzó el atacante en referencia al amor que siente por ser jugador rojiblanco.

A su vez, no se olvidó de la afición al decir: “Muchas gracias a todos los ChivaHermanos por todo su apoyo y darme esta bienvenida, y decirles que siempre daré todo lo que esté en mí para hacerlos sentir orgullosos”.

¿Cómo formaría Chivas contra Santos Laguna?

Chivas confirmó la baja de Ricardo Marín por lesión, por lo que el Guadalajara formaría con Raúl Rangel en la portería; en defensa Alan Mozo, Jesús Orozco, Luis Rey, José Castillo y Mateo Chávez; en el medio Fernando Beltrán, Fernando González y Erick Gutiérrez; en el ataque Cade Cowell y Teun Wilke o Armando González.