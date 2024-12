Uno de los sucesos más indignantes para los amantes de Chivas de Guadalajara en el 2024 fue la salida de Fernando Gago. El exjugador del Real Madrid tenía el honor de ser el director técnico del Rebaño Sagrado, pero no solo decidió irse en medio de la competencia, sino que lo hizo mintiéndole a sus jugadores y a los aficionados.

Ante los micrófonos y las cámaras, Gago aseguró que no tenía ningún contacto con Boca Juniors, club en el que jugó la mayor parte de su carrera como futbolista. La escuadra Xeneize se había quedado sin director técnico luego de la renuncia de Diego Martínez, por lo que estaban buscando un reemplazante.

El presidente y leyenda del club, Juan Román Riquelme, apuntó a alguien con solo 3 equipos de experiencia como entrenador, pero que conoce el club como pocos. Allí fue cuando llamó a Gago y él decidió dejar a Chivas, lo que hizo que reciba muchas críticas por parte del público rojiblanco.

Ahora quien le pegó a Fernando Gago fue un exfutbolista que no está relacionado a Chivas, pero sí tiene un pasado en la Liga MX. Waldo Ponce jugó en Cruz Azul en el 2011, y fue consultado sobre la situación de su excompañero Gary Medel en Boca, quien fue borrado por Gago.

Waldo Ponce jugó en Cruz Azul en el año 2011. (Imago)

Las declaraciones de Waldo Ponce en contra de Fernando Gago

Gary Medel llegó a Boca bajo la dirección técnica de Martínez, pero con Gago casi no sumó minutos y ahora está a punto de volver a su país. El regreso a su país será porque el entrenador no lo tiene en cuenta. Fue por eso que Ponce reveló una charla que tuvo con el Pitbull, en donde Gago no queda bien parado.

“Yo (Ponce) le dije que me parecía un hombre raro y él (Medel) me confirmó eso, que era un poco raro. Me dijo que le dieron permiso para que se fuera a Europa antes de que terminara el campeonato”, reveló el exdefensor de la Máquina Cementera en Futuro Fútbol Club, haciendo referencia a que Medel pudo irse en medio del campeonato porque ni siquiera entraba entre los convocados para los partidos.