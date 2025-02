José Saturnino Cardozo fue uno de los tantos extranjeros que pasaron por el banquillo de Chivas y fracasaron. A pesar de su pésimo momento en Verde Valle, el paraguayo volverá a ponerse el buzo de entrenador, pero esta vez para dirigir a Municipal Liberia de Costa Rica.

No hay dudas de que el Guadalajara hoy tiene un serio problema con los técnicos que no son mexicanos porque no terminan rindiendo. A la actualidad con Óscar García Junyent hay que sumar lo que vienen de vivir con Fernando Gago, quien se fue en medio del campeonato a dirigir a Boca Juniors de Argentina.

Saturnino Cardozo fue otro de los entrenadores que dirigió a Chivas y como muchos extranjeros fracasó. Le tocó tomar el mando luego de la salida de Matías Almeyda donde se fue por la puerta de atrás tras disputar 40 partidos de los cuáles ganó 15, perdió 14 y empató 11, lo que le dio un promedio de efectividad de 46.66%.

Tras un largo tiempo de inactividad, luego de su paso como técnico en Municipal Guatemala, el paraguayo vuelve a ponerse el buzo de técnico pero para dirigir en Costa Rica. En esta ocasión va ser nuevo entrenador de Liberia de la liga de costarricense.

“El paraguayo José Saturnino Cardozo es nuestro nuevo Director Técnico. El príncipe guaraní, como es conocido, tiene una importante carrera como entrenador en clubes mexicanos Toluca, Chivas, Club Puebla y Querétaro FC, en Guatemala dirigió al CSD Municipal”, reportó el conjunto tico en sus redes sociales.