Chivas de Guadalajara pretende que el mercado de fichajes no se cierre en los 3 futbolistas que ha incorporado hasta ahora. Miguel Tapias, Luis Romo y Alan Pulido son los nuevos rostros que entrenan en Verde Valle. De los 3, el único que no sumó minutos, hasta ahora, es Pulido.

Quien es pretendido desde hace varios días por Chivas es Efraín Álvarez. El jugador de Xolos de Tijuana es uno de los convocados por Javier Aguirre para la gira sudamericana de la Selección Mexicana. El Tri organizó 2 amistosos con una nómina compuesta únicamente por jugadores que militan en la Liga MX.

El combinado nacional ya jugó ante Inter de Porto Alegre y se impuso por un resultado de 0-2. Ahora, el foco de los seleccionados está puesto en el próximo encuentro ante River Plate, que se disputará el martes en el Estadio Monumental. Mientras tanto, Efraín Álvarez fue consultado sobre la chance de ser transferido.

“No, yo no veo ahorita eso (una transferencia). Estoy concentrado en la selección. Quiero ganarme un espacio para que Vasco me siga llamando, pero estoy concentrando en esto”, expresó el mediocampista ofensivo. Además, sobre la Selección Mexicana, dijo: “Cada partido con Selección se tiene que ganar sí o sí”.

La opinión de Javier Aguirre sobre Efraín Álvarez

El director técnico de la Selección Mexicana se mostró contento por el triunfo conseguido ante Inter. No obstante, lo más llamativo de las palabras de Javier Aguirre fueron las que le dedicó a Efraín Álvarez, el futbolista pretendido por Chivas.

“La verdad es que me sorprendió Efra. No lo tenía yo tan ubicado y me encantó. Me encantó el chavo, cuando lo vi con Tijuana hasta gordito lo veía. Está medio culón, pero no está gordo y la verdad es que es un chavo que a mí me ha sorprendido gratamente su calidad, tiene mucha”, manifestó el Vasco en TUDN, sin guardarse nada sobre lo que opina de Álvarez.