Fernando Quirarte, histórico excapitán de las Chivas de Guadalajara, no ocultó toda la desilusión y su decepción por el desempeño en la Leagues Cup 2023. El extécnico rojiblanco fue categórico al señalar que “el desenvolvimiento dejó mucho que desear“.

El Rebaño Sagrado llegó al parón de la Liga MX como líder de la tabla general de posiciones del Torneo Apertura 2023. Los rojiblancos se despidieron rápido tras disputar los dos partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup 2023.

El legendario defensor de las Chivas en el campeonato de la temporada 1986-87 ofreció este martes una reveladora entrevista en Claro Sports. Quirarte no dudó en reconocer su decepción por el rendimiento del plantel en las visitas a Cincinnati y Kansas City.

La decepción de Quirarte con las Chivas de Paunovic

El Sheriff Quirarte advirtió que “no tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones de Paunovic. Pero los que vimos el partido y que le vamos a las Chivas, pues definitivamente que el desenvolvimiento dejó mucho que desear de lo que había mostrado en el torneo pasado“. Añadió a Claro Sports que “Chivas tiene y debe de mejorar, porque tiene una gran responsabilidad“.

El inolvidable central del Guadalajara, quien también pasó por el banquillo rojiblanco, aseveró que “por lo que se vio ayer (lunes), no me gustó. Por algo lo está diciendo su propio entrenador y no puedo repetir o confirmar las palabras de él, porque no lo escuché. Pero Chivas no es el Chivas que todos esperamos, esa es una realidad“.