Se sabe desde hace un largo tiempo que Chivas como institución no deja filtrar nada de lo que sucede dentro del club. Con la llegada de Fernando Gago al equipo esto no cambió y, a diferencia de Veljko Paunovic, su relación con los fanáticos es muy distante. Es más, se sabe poco y nada de los integrantes de su cuerpo técnico.

Uno de ellos es Fabriccio Coloccini, jugador formado en las fuerzas básicas de Argentino Jr y que llegó a ser capitán del Newcastle. Debido a esto repasamos su paso por Europa, su entrenadores favoritos y una promesa que siempre cumple cuando logra alcanzar un objetivo muy importante en su vida. ¿Lo hora es si el Rebaño es campeón?

La brutal carrera de Fabricio Coloccini en Europa

Coloccini jugó en Newcastle durante ocho temporadas. (Foto: Imago)

Como decíamos se formó en Argentino Jr, cantera en el que surgieron jugadores como Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Alexis Mac Allister, y de allí no paró de subir escalar ya que pasó por Boca Juniors hasta llegar a Milán.

Sin embargo, en el equipo italiano no estuvo el tiempo deseado fue recorriendo diferentes ciudades de España. Hasta su retiro en Aldosivi, el exdefensa vistió los jersey de Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Villarreal, Deportivo la Coruña, Newcastle y San Lorenzo.

En declaraciones a El Gráfico dio el motivo por el que pidió salir del gigante de la Serie A. “¿Por qué pasé por tantos equipos en cuatro años? Alessandro Costacurta se iba a retirar en el Milan, pero al final siguió varias temporadas más. Entonces, el club no me vendía y me cedía”, explicó el argentino en 2019.

Y agregó: “Como yo quería jugar, porque también tenía mi cabeza en el Mundial Sub 20 de 2001 y en la Selección Mayor, lo acepté. Pero llegó un momento en el que encaré a los dirigentes: ‘Está bárbaro que le renueven a Costacurta, pero yo voy a tener una hija y quiero instalarme en un lugar’. A mí lo que más me importaba era el nacimiento de mi nena, más allá del futbol. Entonces, me vendieron al Deportivo. Jugué cuatro temporadas en La Coruña y, después, ocho en el Newcastle”. En Inglaterra se convirtió en referente, ídolo y capitán.

¿Qué perfil de entrenador tiene Fabricio Coloccini?

Fabricio Coloccini fue campeón en Atenas 2004 con Argentina y formó parte del Mundial

Actualmente Fabricio Coloccini es auxiliar de Fernando Gago, por lo que se adapta a lo que él quiere para Chivas. Sin embargo, no está muy lejos de lo que quiere el exjugador del Real Madrid por el tipo de entrenadores que le gustan.

En diálogos con El Gráfico señaló que su podio de entrenadores estaba compuesto por Raúl Maddoni, DT de las fuerzas básicas, José Pekerman y Marcelo Bielsa. Sin dudas hay una cierta contradicción en los últimos dos porque ambos piensan en la portería, pero uno no negocia su idea.

“(Marcelo Bielsa) fue el entrenador de un plantel profesional que más enseñanzas me dejó. Los técnicos que tuve en Europa les apuntaban sólo a los resultados, no te enseñaban. En cambio, Marcelo, además de fijarse en los resultados, hacía docencia. En los entrenamientos, te explicaba el porqué de los ejercicios y las consecuencias que podrían traer en el juego. Era un docente. Con él, aprendí a leer el juego adentro de la cancha y a analizar el porqué de los sistemas”, expresó. Sin dudas un pensamiento muy similar al que mostró Fernando Gago en las últimas declaraciones post eliminación en la Leagues Cup.

La promesa que Fabricio Coloccini cumple cuando logra un objetivo

¿Fabricio Coloccini y una promesa a cumplir si logra el campeonato con Chivas?

A lo largo de toda la historia del futbol los jugadores tienen y cumplen diferentes promesas. El auxiliar de Fernando Gago no es la excepción y reveló que siempre va a visitar a la Virgen que se encuentra en la capilla de la Gruta de Alta Gracia, Córdoba Capital.

“Lo hago cada vez que consigo un logro porque es un agradecimiento para la Virgen que está ahí, apoyándome”, explicó Fabricio Coloccini. Y recordó: “En la primera o en la segunda caminata que hicimos, fueron tantas que ya se me mezclan, arrancamos con mi tío (Gustavo), mi papá y mis primos. Éramos buena parte de mi familia, no es que iba solo yo. Al comenzar, a mi tío se le empezaron a ampollar los pies. Había llevado unas zapatillas que no correspondía y lo pagó. Igualmente, se la bancó, siguió y terminó el recorrido. Después, otra de las anécdotas se dio cuando vino mi nena. ‘Papi, yo voy’, me dijo. Era sabido que no iba a llegar, pobrecita. Era chiquita. Iniciamos el camino, y ella empezó a subir y a bajar la banquina de la ruta. No duró ni un kilómetro de los 38 o 40 que hay que hacer; estaba re cansada”. ¿Volverá a la Gruta de Alta Gracia si Chivas alcanza la 13?