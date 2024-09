A lo largo de la historia de Chivas hubo un sin número de futbolistas que llegaron como promesas y no terminaron marcando la diferencia. No hay que olvidarse que uno de los casos más recientes es Alexis Vega, quien llegó como la gran figura, cobró el mejor sueldo y lo que nos acordamos es de su lesiones, la falta de rendimiento en partidos importantes y sus indisciplinas.

Como decíamos esto no está fuera de la norma para el Guadalajara ya que tuvo varios jugadores que pintaban como estrellas y solo eran uno más del montón. Tal es el caso de Amaury Ponce quien tuvo un minuto de gloria en en un Clásico Nacional, pero que luego no trascendió no solo en lo deportivo, sino que tampoco en lo político.

¿Quién era Amaury Ponce, el jugador que prometía en Chivas?

Amaury Ponce llegó a Chivas proveniente de Toluca. (Foto: JAM MEDIA)

Son pocos los jugadores que llegan a tener un partido en primera y pocos los que logran jugar en Chivas. Uno de ellos fue Amaury Ponce quien se destacó como defensor en Toluca, club en el que militó de 2001 a 2008.

En 2009 llegó al Rebaño Sagrado producto de su buen desempeño con los Diablos Rojos, club en el que llegó a brillar. En su paso por el Guadalajara solo podemos destacar en el Clásico Nacional del Clausura 2009.

Aquella tarde en Jalisco el Venado Medina encaró por la banda izquierda, retrocedió y se alejó de su marca para poder lanzar centrar a un Ponce que entró solo y marcó 1-0 del juego. Esta anotación se suma a cinco más en los 36 encuentros en los que llegó a vestir de forma oficial la playera de Chivas.

Hasta su retiro vistió las playeras de Tigres, Atlético de San Luis, Querétaro, Atlas y Coras de Tepic. En otras palabras, un fiasco para la gestión de Jorge Vergara.

¿Qué pasó con Sergio Amaury Ponce?

Actualmente poco se sabe del exjugador de Chivas quien en 2017 se casó con la conductora de televisión Estrella Morales. Sin embargo, se supo que comenzó a incursionar en la política donde también terminó fracasando.

En 2012 se dio a conocer que era candidato a diputado federal por el segundo distrito en Nayarit por el Partido Encuentro Solidario. Tras no poder cumplir con este objetivo se podría decir que hoy está alejado de este ámbito especialmente porque su partido se desarmó.