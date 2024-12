Las Chivas ya anunciaron la contratación de Óscar García Junyent como su nuevo entrenador de cara al Clausura 2025 de la Liga MX. Ahora será el turno de definir altas y bajas, un aspecto de la planificación en donde a la directiva se le suele cuestionar la falta de inversión en el mercado.

Hay jugadores que suenan para salir del Rebaño, ya sea porque despiertan mucho interés en otros equipos o bien porque cumplieron su ciclo en Verde Valle. Asimismo, Óscar García también comienza a tomar decisiones, como en el caso de los jugadores que regresan de sus respectivos préstamos.

Marcelo Flores no es opción para Chivas

En Chivas no interesa Marcelo Flores (Imago7)

En las últimas semanas, el nombre de Marcelo Flores sonó para reforzar a Chivas, pues sería un jugador a recuperar, ya que no ha rendido todo lo que se esperaba en Tigres UANL. No obstante, el periodista Jesús Bernal informó que el ex atacante del Arsenal no entra en los planes del Rebaño para la próxima temporada.

Tiembla Chivas por posible partida de Chiquete Orozco a Cruz Azul

Chiquete podría marcharse (Jam Media)

Siguen las idas y vueltas por el interés que tiene Cruz Azul por contratar a Jesús Orozco Chiquete. En las últimas horas surgieron versiones de que el zaguero central ve con buenos ojos marcharse a La Noria, por lo que la Máquina Cementera planea volver a la carga por el futbolista rojiblanco. Incluso, no se descarta que hagan uso de la cláusula de rescición, la cual es de 11 millones de dólares.

Chicharito, orgulloso de estar en Chivas

En una entrevista para Premier League Stories, de Fox Sports, Chicharito Hernández hizo un repaso de lo que fue toda su etapa en Chivas y se mostró muy orgulloso de representar a la institución: “Mi club de casa, lo ha sido todo. Crecí en ese club. Pasé de ser un niño a un adolescente y luego a un hombre allí. Sin Chivas, no podría haber tenido la carrera que tengo”. ¿Podrá el delantero reencontrarse con su mejor versión?

Pérez Bouquet hará la pretemporada con Chivas

Pérez Bouquet regresa al Rebaño y buscará convencer (Imago7)

Una de las primeras decisiones de Óscar García pasa por evaluar a los jugadores que regresan de sus préstamos. En ese sentido, el único que será tenido en cuenta es Sebastián Pérez Bouquet, quien no tuvo un buen paso por Juárez pero ahora tendrá la oportunidad de convencer al flamante cuerpo técnico rojiblanco. El mediocampista hará pretemporada con el primer equipo, a diferencia de Daniel Ríos y Santiago Ormeño, quienes no entrarán en planes.