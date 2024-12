Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de México y del continente, por lo que no cualquier futbolista tiene la capacidad y la fortuna de vestir la camiseta rojiblanca; sin embargo, hay jugadores que logran destacar desde fuerzas básicas y cumplen su sueño de debutar y consolidarse con el Rebaño, tal y como le sucedió a Raúl Rangel.

El Tala destacó desde divisiones inferiores y logró debutar en la Liga MX desde el Apertura 2023 bajo la tutela de Veljko Paunovic, consolidándose con Fernando Gago y ahora es uno de los porteros de la Selección Mexicana gracias a sus cualidades y destacadas actuaciones bajo los tres postes del Guadalajara.

Sin embargo, el cancerbero admitió que anhela el poder jugar en el futbol de Europa, por lo que admitió que considera que tiene la capacidad de defender la portería de clubes importantes del mundo como lo es el Bayern Munich.

“La Selección, aunque sea jugar un partido, 10 minutos, ya jugando veremos si da para más. Mediano (plazo), haber sido campeón con Chivas, haber logrado algo con Selección, un campeonato de Copa Oro, Copa América, jugar un Mundial.

“Largo sería ya pensar en Europa. Para empezar, dónde fuera, obviamente no en una Segunda División, pero cualquier equipo de primera división de España, Inglaterra o Alemania. Me gusta mucho el Bayern Múnich. No se me haría descabellado jugar ahí”, admitió el cancerbero del chiverío en entrevista con Sandra de la Vega para su podcast, La Capitana.