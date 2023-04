La afición de Chivas tiene más de una década suspirando por el eventual regreso a casa de su hijo pródigo, Chicharito; sin embargo, el legendario goleador mexicano habló sobre el Guadalajara y aplaudió el proyecto deportivo que existe hoy en día en el conjunto tapatío, además de dejar en claro cuál considera que es la clave para que regresen los éxitos deportivos, aunque dejó en claro que para ello requieren tiempo.

Javier Hernández está convencido de que el conjunto rojiblanco está dando pasos al camino correcto con Fernando Hierro y Veljko Paunovic, en donde aseguró que es necesario que el Rebaño apueste por contratar a los mejores mexicanos del futbol mexicano para que potencien al equipo y aspiren a llegar a Selección Nacional, tal y como lo hicieron con el Pocho Guzmán.

“Cuando fui campeón en Chivas, del once inicial había nueve seleccionados. No quita que los jugadores de hoy no puedan ser seleccionados, claro que pueden, pero todavía están en un periodo de transición y a todos mis chivahermanos les puede cansar, pero en modo de transición y el gran trabajo que está haciendo Fernando Hierro y el entrenador que es muy bueno (Paunovic), se necesita tiempo.

“Hasta el Liverpool tuvo su tiempo, el Manchester United tiene su tiempo. No nos olvidemos que América tuvo problemas casi de descenso y luego volvieron a ganar títulos y ahí anduvimos nosotros también.

“Se requiere tiempo y que se invierta muy bien y no solo con los que ya son seleccionados, sino que se invierta en los que todavía no son seleccionados y pueden serlo. Van a querer ir a comprar al Chucky Lozano para llevártelo a Chivas, es imposible. Por ejemplo, Víctor Guzmán es una buena elección, puede ser seleccionado nacional, pero ya es un jugador hecho y consolidado. Ahí tiene que haber la mezcla con buenas visorias juveniles y un buen desarrollo y comprar jugadores que te pueden dar lo que te tienen que dar”, aseguró Chicharito en palabras con Fox Sports.

