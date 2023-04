Las Chivas que consiguieron el campeonato en el Apertura 2006 siguen estando presentes en la memoria de los aficionados rojiblancos no solamente por haber conseguido el ansiado título de Liga Mx en pleno centenario de la institución tapatía, sino por el espectacular estilo de juego que desplegaba ese equipo dirigido por José Manuel de la Torre.

Aquel Rebaño marcó una época, misma que fue coronada con el campeonato número 11 en la época profesional para los de la Perla de Occidente; sin embargo, en ese equipo surgieron diversas rencillas en el interior del vestidor, en donde una de las más importantes la protagonizaron el entrenador y la estrella del equipo, Adolfo Bautista, en donde se rumoró que hasta llegaron a los golpes en el vestidor.

El Chepo decidió ponerle fin a los rumores de una supuesta riña entre él y el Bofo tras la Ida de las Semifinales del Apertura 2006, en donde los rojiblancos derrotaron por marcador de 2-0 al América, en donde Bautista salió de cambio, gesto que no le agradó y se hizo de palabras con su estratega, quien minutos después se encerró con el futbolista.

“¿A trompadas? No. Sí hubo una cuestión, porque él se bajó antes y yo me bajé en cuanto terminó (el partido) me bajé en friega, cerré todas las puertas, nada más estaba el Terry (el utilero). No pasó nada, hablé con él y todo quedó en paz.

“No lo podía golpear si teníamos la Final encima (risas). Tampoco es así, ni soy de golpes. Lo único que tenía era hablar con él y hablé 20 segundos, se acabó y listo. No pasó absolutamente nada. Es normal que la gente que tiene cierto temperamento no le guste, por eso el entender el rol de cada quien es importante”, reveló José Manuel de la Torre en entrevista con Ramón Morales.

