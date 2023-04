En Chivas han manifestado en repetidas ocasiones que siempre se apoyará a la Selección Mexicana en cuanto al ceder a sus jugadores; sin embargo, el entrenador rojiblanco, Veljko Paunovic, dejó entrever que no los prestará para el amistoso del Tricolor contra Estados Unidos, ya que no será en Fecha FIFA y no estarían obligados a hacerlo.

En el Guadalajara desean contar con todos sus futbolistas para poder preparar el cierre de la fase regular del Clausura 2023 e inclusive una eventual participación en la Liguilla, por lo que el timonel serbio dejó en claro que no le gustaría tener que desprenderse de sus futbolistas y destacó que la FIFA no lo obliga a cederlos para un amistoso.

“Lo que quiero hacer es no adelantarme a los hechos, hay que esperar a ver esa lista para saber cuáles jugadores pueden estar llamados. En caso de que cualquiera pudiera ser llamado, eso cambiaría la disponibilidad de nuestro plantel y en un momento del campeonato que es decisivo, por lo tanto, en ese aspecto hay que ver, cuando llegue el momento y tomar las decisiones y buscar qué es lo que realmente estamos representando aquí. Pienso que al final de la temporada debemos tener a todos los jugadores disponibles al máximo y si los tenemos en nuestro equipo, debemos tenerlo a nuestra predisposición.

“Entiendo que hay otros eventos que pueden afectar esta situación, pero para ser sincero, FIFA determina muy claramente las fechas para cuando los jugadores se tienen que dejar ir con la Selección y otras que no, pero cuando estamos jugando el último tramo de la temporada, pienso que tenemos que tener a nuestros mejores jugadores con nosotros”, concluyó Paunovic en conferencia.

¿Cuándo se jugará el Chivas contra Necaxa?

Tras el emocionante empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, el Guadalajara contará con una semana de trabajo completa para poder preparar su próximo encuentro contra el Necaxa, rival al que enfrentarán el próximo sábado 8 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

