Aunque Chivas sufrió un bajón futbolístico en las semanas recientes, la realidad es que el conjunto de la Perla de Occidente continúa como uno de los referentes de este Clausura 2023, por lo que algunos de sus futbolistas están destacando, por lo que al entrenador Veljko Paunovic le gustaría verlos en Selección Mexicana.

Uno de los jugadores que más ha desatado polémica su ausencia en el Tricolor de Diego Cocca es Víctor Guzmán, quien continúa levantando la mando para poder ser considerado en el combinado nacional, por lo que el estratega serbio sabe que el que está desperdiciando de su talento es la escuadra mexicana.

“Es un tema que traté con el mismo Pocho y respondería tal y como se lo he dicho a él: mientras esté haciendo las cosas bien para las Chivas, el problema o la posibilidad de beneficiarse de un jugador así lo tiene México. Ahí están las decisiones que tiene que tomar la gente que está en otro lado. Agradecemos muchísimo lo que nos aporta Pocho y la mentalidad que tiene porque no se arrugó después de la decepción que pudo surgir por no verse en la lista con México”, declaró Paunovic en Claro Sports.

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo complicado, en donde los futbolistas del Rebaño intentarán llenarle el ojo al seleccionador nacional y puedan sumarse además de Roberto Alvarado, Gilberto Sepúlveda y Fernando Beltrán, quienes fueron los últimos convocados por Cocca.

¿Cuándo se jugará el Chivas contra Necaxa?

Tras el emocionante empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, el Guadalajara contará con una semana de trabajo completa para poder preparar su próximo encuentro contra el Necaxa, rival al que enfrentarán el próximo sábado 8 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!