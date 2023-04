La grandeza de Chivas ha quedado reflejada en la historia no solamente con sus millones de aficionados o múltiples títulos, sino que también se debe a la calidad de los futbolistas que han representado a la institución rojiblanca, por lo que uno de los más recientes futbolistas que se convirtió en ídolo del Rebaño lanzó un polémico mensaje a Henry Martín, delantero del América.

La Bomba es actualmente uno de los referentes de todo el futbol mexicano y prueba de ello es que es el actual líder de anotaciones del Clausura 2023 con 12 goles, por lo que a falta de cuatro jornadas, el delantero yucateco apunta a convertirse en campeón de goleo, un logro que pocos mexicanos han podido presumir en los últimos 10 años.

El más reciente campeón goleador mexicano fue Alan Pulido, quien lo consiguió con el Guadalajara en el Apertura 2019 con 12 dianas; sin embargo, el ahora atacante del Sporting Kansas City aseguró que le daría gusto que el americanista se consagre como el mejor romperredes de la Liga Mx.

“Contento, sinceramente para mí, lo he dicho, que sean jugadores mexicanos que estén haciendo muy bien las cosas, más que compañero es un amigo, lo conozco y contento de que él pueda, que esté haciendo goles, esté liderando el campeonato de goleo, ojalá pueda salir campeón goleador (…) Eso para mí me pondría contento, porque a final de cuentas es un mexicano y hay mucho tiempo atrás que mexicanos, a excepción mía, no han logrado el campeonato de goleo”.

¿Cuándo se jugará el Chivas contra Necaxa?

Tras el emocionante empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, el Guadalajara contará con una semana de trabajo completa para poder preparar su próximo encuentro contra el Necaxa, rival al que enfrentarán el próximo sábado 8 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

