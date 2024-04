Existe una vieja y famosa frase que asegura: “Chivas no es para cualquiera”, la cual suele demostrarse constantemente cuando los futbolistas talentosos no son capaces de demostrar sus cualidades con la escuadra rojiblanca, logrando brillar en otro club tras un paso sin pena ni gloria en la Perla de Occidente.

Eso es lo que le sucedió a Uriel Antuna, quien pese a que llegó como refuerzo bomba al Guadalajara de cara al Clausura 2020, no pudo explotar como la directiva y la afición esperaban, saliendo por la puerta de atrás de la institución después de dos años.

Es por eso que el Brujo está convencido de que su paso por el chiverío le sirvió para convertirse en el futbolista que es hoy en día, el cual está peleando el campeonato de goleo al contar con ocho goles en su cuenta personal en este Clausura 2024 con el equipo de Cruz Azul.

“Se podrán dar bien o mal las cosas, pero siempre traté de dar lo mejor de mí, entregar resultados. Al final de cuentas me fue mal cuando estuve en Chivas y es algo que me ayudó a seguir creciendo, seguir forjándome como jugador. Si no hubiera pasado por Chivas, no sería el jugador que soy hoy”, declaró a Claro Sports.

Antuna se marchó para el Apertura 2022 tras ser intercambiado con La Máquina por la carta de Roberto Alvarado, quien hoy en día se ha convertido en el referente y el motor del conjunto rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío del Clausura 2024?

El choque entre Chivas y Atlas tendrá a dos adversarios con realidades sumamente opuestas, en donde los rojinegros quieren hacer más decorosa su participación en el Clausura 2024 debido a que ya están eliminados, mientras que el Guadalajara busca meterse directamente a la Liguilla en el choque que se jugará el sábado 28 de abril en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 21 horas.