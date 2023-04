Chivas está entrando a una fase crítica del Clausura 2023, en donde el conjunto rojiblanco está urgido de victorias que le permitan reencontrarse con su mejor versión futbolística y escalar posiciones en la tabla general para meterse en la lucha por un boleto directo a la Liguilla, por lo que Veljko Paunovic dio a conocer una buena noticia a la afición tapatía.

A lo largo de todo este semestre, en el Guadalajara se han tenido que sobreponer a todas las adversidades posibles tales como lesiones y suspensiones; sin embargo, para el compromiso contra Necaxa, el serbio podrá contar con un futbolista que durante toda la semana fue una incógnita su estado de salud.

El timonel europeo confirmó que Fernando Beltrán está en perfectas condiciones para poder participar el próximo fin de semana contra la escuadra hidrocálida, después de que estuviera entre algodones por una fuerte barrida que recibió en la recta final del Clásico Tapatío contra el Atlas por parte de Édgar Zaldívar.

“En cuanto a Fernando Beltrán, él está disponible. Ha entrenado esta semana, prácticamente sin dolor, pero no me quiero adelantar, porque queda un entrenamiento para determinar el estado de todos y no tener ningún tipo de sorpresas. Está disponible para mañana”, confirmó en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Chivas contra Necaxa?

Tras el emocionante empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, el Guadalajara contará con una semana de trabajo completa para poder preparar su próximo encuentro contra el Necaxa, rival al que enfrentarán el próximo sábado 8 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

