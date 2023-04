El héroe de Chivas durante el partido contra el Necaxa, Pável Pérez, reconoció que en el Rebaño todos los futbolistas entrenan a su máximo nivel, ya que el entrenador Veljko Paunovic suele recordarles que los suplentes pueden ser los que definan los partidos tal y como sucedió el sábado en el Estadio Akron.

“Muy feliz. Como el profe siempre nos dice, no solamente juegan los once que inician, sino que a final a veces los de la banca somos los que resolvemos el partido. Esta vez me toca a mí y estoy muy contento”, declaró el mediocampista a Chivas Tv.

El futbolista apodado ‘la Chata’ recordó que el pase directo a la Liguilla sigue estando en las manos del Guadalajara y no depende de nadie más, ya que si consiguen buenos resultados contra León, Cruz Azul y Mazatlán asegurarán su lugar en la Fiesta Grande del balompié mexicano.

“Partido difícil, pero lo teníamos que ganar en casa. Veníamos de una racha de partidos negativa, pero por fin se nos da el triunfo y muy felices (…) Al final está en nuestras manos, está en nuestros pies. Tenemos que seguir haciendo lo mismo, por este camino de partido a partido que se viene el cierre de torneo que es el más importante”, concluyó Pérez.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

Tras la sufrida victoria contra el Necaxa en la cancha del Estadio Akron, el chiverío ahora deberá prepararse para encarar su última visita de la fase regular del Clausura 2023 cuando visiten al León en la cancha del Nou Camp, duelo que se disputará el próximo sábado 15 de abril, en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!