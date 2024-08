Chicharito Hernández regresó a las Chivas de Guadalajara con una fastuosa presentación el sábado, 27 de enero. Un evento que llenó la capacidad del Estadio Akron de aficionados, aunque también de ilusión y esperanza por alzar títulos. Luego de un lógicamente complicado primer torneo tras superar una cirugía de rodilla, todos coinciden en que es momento de exigir. Rebaño Pasión consultó a los insiders más influyentes del redil para analizar y calificar este retorno a casa de su legendario canterano.

Jesús Bernal, Rodrigo Camacho, Erick López y Omar Villarreal hicieron un espacio en sus agendas para este particular. El excorresponsal de Fox Sports y uno de los preferidos de la afición fue muy analítico en su intervención. Así, Camacho refirió que “ni siquiera hay que evaluar de Javier. A mí me sigue pareciendo un jugador muy aprovechable y un jugador diferencial, único de lo que hemos tenido en nuestro fútbol“.

Rodrigo Camacho agregó que Hernández Balcázar es “el segundo mejor delantero que hemos tenido en la historia de México, al menos para mí. Después de Hugo (Sánchez), por supuesto”. Afirmó que “lo que le he visto, a mi me ha gustado bastante. El problema es que ha sido irregular por un tema físico y que justo esos temas físicos, después te pueden condicionar a lo que puedes seguir mostrando. Entonces, se vuelve como un círculo vicioso en el que no juegas, te lesionas, te ausentas y cuando vuelves, no rindes igual porque te ausentaste y te vuelves a lesionar“.

El insider de Chivas advirtió que “lo que yo le he visto, creo que le puede servir al Guadalajara, pero tiene que ser constante, por supuesto. El problema tendría que ser ese, atender el tema de sus lesiones para que no sean un impedimento y pueda al menos pueda estar disponible. Ya ni siquiera hablemos de ser referencial o diferencial“.

Rodrigo Camacho también fue corresponsal de Telemundo Deportes para Estados Unidos

Erick López advierte de una lista horrible a Chicharito

El corresponsal de Televisa en Guadalajara coincidió en centrarse en el tema física de Javier Chicharito Hernández. Erick López reconoció que “yo he preguntado esa parte y confían plenamente en su recuperación, en que está bien físicamente. Eso lo sé, porque he sido muy insistente en preguntar esa parte. Es un tipo que se entrega más que ningún otro, que trabaja, que va a su casa y sigue trabajando. Le gustan otras cosas, pero sí trabaja”.

López añadió que “es un tipo que que a la hora de trabajar lo hace, lo hace bien, hace de más y se cuida. Esa parte no la pongo en duda de Javier, pero está en deuda, está totalmente en deuda. Su participación ha sido muy pobre. Tiene prácticamente ya 17 juegos con el Guadalajara. Estamos hablando de un torneo y ha marcado un gol. Sinceramente, hoy es el delantero de peores números en el plantel. Si nos vamos a esos 17 partidos, la Hormiga (Armando) González tiene mejores números en una pizca de minutos, entonces es pobre. Esa es la realidad“.

El insider de Chivas para TUDN cuestionó que “Javier Hernández debe entender que él está ahí para ser ese referente del equipo y referente del gol. Él debe saber que está en deuda. Si el tema de las lesiones lo deja, me parece que puede ser un delantero que puede volver a brillar, que puede volver a marcar. Ahora todo dependerá de su tema de lesiones. Ojalá, insisto, le permitan volver a mostrarse. Porque sino, puede ser un fichaje más de esos que ha hecho el Guadalajara a lo largo de la historia. Podría estar entre Ricardo Peláez, Luis García, Carlos Hermosillo. Sí, en esa lista con Oribe Peralta de fichajes lamentables del Guadalajara“. Lapidario el cierre de Erick López.

Jesús Bernal alega complicada readaptación de Chicharito

El corresponsal de ESPN en la Perla de Occidente tiene buenos augurios con Hernández Balcázar. Así, refirió que “le ha costado mucho trabajo estar al 100 % después de la lesión. Yo creía que hasta cierto punto es normal por la edad y el tiempo que estuvo parado. Entonces, esa readaptación es complicada. Ya este torneo lo comenzó bien, porque había jugado los primeros cuatro partidos de Liga, pero en la Leagues Cup se lastimó otra vez“.

Bernal reconoció que “Javier Hernández, en la medida que esté bien, puede ayudar a Chivas y ojalá que esté bien. Chicharito se notó cuando tuvo las opciones de gol que se generan. Le anularon dos goles en un partido, ya puso una asistencia, o sea, se nota. En realidad, se ve cuando está Javier en el terreno de juego. Pero también soy consciente de algo, no vamos a ver ya esa versión ni de cuando se fue, ni la que jugó en el Manchester, ni en el Real Madrid, ni del Bayer Leverkusen. Es más, ni la del Galaxy, porque ya pasó mucho tiempo y hay una lesión de por medio“.

El insider de Chivas en el programa Futbol Picante advirtió que “el futbolista va perdiendo ciertas cualidades físicas, sobre todo. Entonces, yo creo que si es de ayuda, pero no puede estar esperanzada la gente en que Chicharito es la salvación, para que este equipo sea campeón. Eso no quita que sea un jugador importante y que sí le puede dar una mano al Rebaño“.

El análisis de Villa Villa sobre la vuelta de Chicharito

El periodista rojiblanco de TV Azteca se rifó y afirmó que “ya en este torneo es cuando se le tiene que empezar a juzgar a Javier. Porque, ya tuvo toda la pretemporada con el equipo y además que ya tuvo minutos el semestre pasado. No es como que apenas fuera llegando. El semestre pasado, cuando regresa de la lesión tuvo algunos minutos. Evidentemente, yo no esperaba el semestre pasado que fuera la solución del gol en Chivas. Pero, este semestre sí. Para este se le tiene que ya calificar como un refuerzo estelar para Chivas. Desde mi punto de vista, no solamente llegó a vender camisetas o chivabonos o a llenar el estadio, sino que llegó a darle goles al equipo“.

Omar Villarreal Villalbazo, más conocido como Villa Villa, añadió que “si lo vemos por el arranque que ha tenido, pues no ha sido bueno. No ha metido gol y solamente tiene una asistencia. No participó en la Leagues Cup por un tema de lesión. Entonces, yo todavía creo que Javier puede ser este delantero experimentado tipo (Salomón) Rondón en Pachuca o (André-Pierre) Gignac en Tigres, para que pueda convertirse en ese referente de área que tiene Chivas. Yo creo que tiene la trayectoria, la experiencia, la calidad, los movimientos. Tal vez, la velocidad no es la misma, obviamente, que la que tenía hace 14 años cuando se fue. Pero, yo sí creo que todavía tiene esa capacidad goleadora, esos movimientos que pueda hacer un futbolista que estuvo en los mejores equipos del mundo“.

El insider de Chivas para Azteca Deportes argumentó que “tiene todavía qué aportarle al equipo, nada más que de pronto pedirle paciencia a la gente. O sea, ya venimos arrastrando resultados no solamente de Chivas, sino también de los rivales que ya generan un entorno más difícil y de más presión para el equipo. Pero, tiene que salir adelante, porque es lo que demanda su historia“.