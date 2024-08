Jesús Bernal, Rodrigo Camacho, Erick López y Omar Villarreal son cuatro de los periodistas más influyentes en el entorno informativo de las Chivas de Guadalajara. Por ello, son los más reconocidos por los aficionados rojiblancos y se lo han ganado a base de trabajo serio. Sin embargo, el cerco mediático que ha endurecido la institución tras el fracaso en la Leagues Cup 2024 puso el tema en la palestra. Así, que Rebaño Pasión acudió a los insiders para cuestionar la gestión de medios que ejerce tanto de la organización como del técnico Fernando Gago.

Omar Villarreal Villalbazo, reportero de TV Azteca, reconoció que “cada equipo tiene su estrategia en cuanto a la comunicación que pretendan dar. En el caso de Chivas, pues a lo mejor sí ha faltado tal vez tener más esta conexión entre semana con los jugadores, con el mismo entrenador. Cada quien habla como le va en la feria“. Afirmó, que “yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de tener entrevistas uno a uno con los jugadores. He tenido la posibilidad de entrevistas entre semana“.

El conocido Villa Villa señaló a Rebaño Pasión que “evidentemente, el aficionado necesita tener información cada vez mayor del equipo. De pronto, cuando no hay esta información surgen vacíos que se tienen que llenar. Porque, informativamente, las páginas que se dedican a seguir a las Chivas o los reporteros que tenemos como fuente al Guadalajara, de pronto si no surge algo que venga del propio equipo, pues entonces empiezas a buscar. Empiezas tú a armar tu propia agenda de contenido. Creo que al final es trabajo de cada uno de los periodistas y medios que nos dedicamos a cubrir a Chivas, encontrar la forma de poder llevarle a nuestras audiencias la información del club“.

El insider rojiblanco de Azteca Deporte reveló que “obviamente, nos gustaría tener más acceso a los entrenamientos, a las conferencias. Más acercamientos con el propio cuerpo técnico. Me parece que es saludable para todos, tanto para el equipo, para la afición y para nosotros como medios de comunicación que cubrimos. Sí se necesita esa parte, porque Chivas es un equipo muy importante que debe tener esa presencia también en redes. Lo que también creo es que hay momentos en los cuales pues es complicado salir a hablar. O sea, en momentos como este, después de que te eliminan pues vemos pocas publicaciones y es natural”.

Omar Villa Villa se mantiene como uno de los insiders más confiables en Chivas

Rodrigo Camacho se remontó a la época de Veljko Paunovic

El excorresponsal de Fox Sports en Guadalajara recordó, que “todo ese tipo de cosas también las dejamos de tener desde que estuvo Veljko Paunovic, si no me falla a mí la memoria. Sí, recuerdo haberle visto varias conferencias de prensa a Pauno, pero también de cierta manera cambió mucho cómo se empezó a manejar el equipo“. Refirió a Rebaño Pasión que “a raíz de aquella versión que surgió, que probablemente iba al Almería. Entonces, recuerdo que esa conferencia de prensa se dio antes de un Clásico Tapatío y se le intentó cuestionar acerca del Almería. Prácticamente no quiso hablar del tema y después terminó el equipo ganando y creo que ya no se hicieron de la misma manera. Al menos no fueron tan habituales como si habían sido al inicio“.

Camacho advirtió que “sí estábamos acostumbrados a tener una conferencia de prensa, pero nunca alcanzaron una regularidad. De este día habla el entrenador. Eso yo lo recuerdo que lo llegamos a tener con entrenadores antes, pero creo que se empezó a perder desde Veljko Paunovic“. En cuanto al actual cuerpo técnico cuestionó que “de Fernando Gago, pues a mí me queda muy claro y creo que lo demuestra cada vez que tiene la oportunidad, que no le gusta hablar con la prensa. Entonces, hablo yo desde mi trinchera, creo que no se ayuda, no porqué él nos tenga que dar la cara a nosotros. Sino por el ejercicio, que es propiamente una conferencia de prensa previa a un partido”.

El periodista tapatío aprovechó para cuestionar que “nosotros también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, desde el lado del periodismo. De realmente, ¿qué cuestionamientos estamos haciendo? O sea, si realmente le estamos sacando provecho a lo que debe ser una conferencia de prensa”. Agregó que “yo creo que al final de cuentas si Fernando Gago no está haciendo conferencia de prensa, lo que está haciendo es alejarse de la afición. Porque es la manera en la que tiene de poder acercarse a la afición, al menos en las cosas que él dice”.

Rodrigo Camacho cuestionó también el trabajo de la prensa en Chivas

Erick López critica la injerencia de Fernando Gago

El insider tapatío de la cadena TUDN mostró su preocupación por la intromisión de Fernando Gago en la planificación mediática del Guadalajara. Erick López reconoció a Rebaño Pasión que “es un tema de una industria. Nosotros somos parte, quieran o no, los jugadores y los cuerpos técnicos. Los dueños me parece que sí lo entienden, saben que somos parte de su industria. Los medios de comunicación necesitan un respeto por parte de los que integran esas instituciones. Me parece que muchas veces quien no lo entiende son los que están de ese lado: jugadores y cuerpo técnico“.

López refirió que “es una situación muy delicada que no tengamos qué contar del Guadalajara, esa es la parte que a mí me preocupa. No poder tener información, no poder ver un entrenamiento, no poder saber qué está pasando, no poder contar con veracidad lo que ocurre con Chivas. Eso es lo más preocupante y lo más delicado desde mi punto de vista. Y me preocupa que alguien pueda decidir no hablar y la institución se lo permita. Esa es la parte que voy a seguir haciendo como una critica constructiva hacia la institución. Porque, entonces, esto se vuelve una jungla de rumores, fake news y un montón de situaciones que hoy se generan en las redes sociales”.

El también integrante de la mesa del programa A Nivel de Cancha advirtió que “Guadalajara no puede permitirse, como una institución tan seria, tan importante, debe estar siempre por encima de todos. En virtud de eso, yo sí creo que lo único que como medios de comunicación pides es tener esa apertura para poder saber qué es lo que realmente pasa con esta institución. Porque, además la información pues va para su público, para los chivahermanos, para la gente que quiere saber qué está pasando con Chivas y que además quiere saber lo que realmente pasa”.

Reconoció que este cerco informativo “se vuelve un círculo vicioso en donde el aficionado está últimamente mal informado. El aficionado está recibiendo información que no es correcta. Un ejemplo muy breve: ¿Cuántos rumores no leímos este mercado de fichajes, que todavía no termina y seguimos leyendo? Bueno, todo eso es producto de no tener la información correcta, certera, comprobable y que puedas llevarle a la gente“.

Erick López cuestionó la desinformación a la que está sometida la afición de Chivas

Jesús Bernal también culpo a Paunovic del cerco en Chivas

El corresponsal de ESPN en Guadalajara trabaja semana a semana en la entrada de Verde Valle e hizo una comparación con el manejo en la unión americana. Refirió a Rebaño Pasión que es “lo difícil de empoderar tanto a los cuerpos técnicos y que la Liga no tenga control sobre los clubes. ¿A qué me refiero? Tú ves la NBA, la NFL, la MLS, todos los deportes americanos se rigen bajo las reglas de la liga y obliga a los clubes a dar ciertas atenciones. Acá como todo es desorganizado en general y cada quien hace lo que se le ocurre. Luego se empodera mucho a los cuerpos técnicos que comienzan a tomar ese tipo de decisiones“.

Bernal, en cuanto a la gestión de Veljko Paunovic, recordó que “se quitaron los entrenamientos abiertos, por ejemplo. Porque Chivas abría todos los lunes, podíamos entrar a ver eso. Con Paunovic, cuando empezó a ir la cosa mal, se acabó. No hubo más este entrenamientos para que lo pudiéramos ver la prensa, pero seguían las conferencias. Hoy con Fernando Gago no hay entrenamientos y encima de eso se quitan las conferencias. Entonces, el contacto prácticamente es nulo. Tienes que esperar cada dos semanas a que Chivas juegue de local para tener esa oportunidad de hablar con el técnico”.

El insider de Chivas para el programa Futbol Picante, sobre Fernando Gago, señaló que “yo creo que el problema es está ahí. El problema de raíz es que la Liga no coordina a sus equipos. No los obliga, no hay un reglamento de la Liga que diga tiene que haber atención a medios, porque a final de cuentas es exposición para los equipos y la propia Liga. Por eso en Estados Unidos lo hacen, porque obligas a que se esté hablando de tu producto todos los días.

El tapatío agregó que “acá como que no tienen esa visión. Y segundo, también es culpa del club no establecer sus propias reglas que le beneficien en cuanto a esa cobertura mediática y permiten que los cuerpos técnicos se empoderen. Entonces, el tema es de raíz, la liga y después el equipo que no pone las reglas claras para los cuerpos técnicos o estás firmando un contrato. Ojo, estás obligado a esto. No se hace lo que quieren los entrenadores“.