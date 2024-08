La partida de Fernando Hierro dejó un vacío tanto en la afición de Chivas de Guadalajara como en el refuerzo estrella de este mercado. El novedoso comité deportivo que heredó las funciones del español para darle continuidad a su proyecto ha sido duramente cuestionado. Esto, por la ausencia de un fichaje bomba para el plantel en este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Por ello, Rebaño Pasión acudió a los cuatro fantásticos de la información en el entorno del chiverío para analizar a este tridente directivo.

Se trata de los cuatro insiders más influyentes del mundo Chivas: Jesús Bernal, Rodrigo Camacho, Erick López y Omar Villa Villa. Ellos calificaron el desempeño del comité deportivo del Rebaño Sagrado en este extenso mercado del Apertura 2024, que cierra a mediados de septiembre. Un grupo que es integrado por Fran Pérez Lázaro, Juan Carlos Martínez Castrejo y Sergio Pérez Alonso. Ellos quedaron a cargo de la parte deportiva en el redil.

El cuarteto de reconocidos periodistas en Guadalajara coincidieron en criticar el trabajo de los españoles que dejó Hierro a cargo. Sobre todo, por el criterio para fichar en este mercado y la ausencia de una figura consagrada, la que no faltó en las ventanas anteriores. Omar Govea, Daniel Aguirre y Fidel Barajas son las tres contrataciones que se hicieron para el primer equipo. Mientras, que Bruce El-mesmari acompaña al plantel principal, a pesar de ser registrado con el Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Jesús Bernal fue tajante con el mercado de Chivas: “Fue malo”

Jesus Bernal, corresponsal de Espn en la Perla de Occidente, reconoció que “les queda un año más todavía. Habrá que ver qué va a pasar, porque son parte del equipo de Fernando Hierro. Entonces, a este comité deportivo, yo creería que lo natural sería que Hierro se los lleve a Arabia Saudita. Porque, han trabajado con él y los conoce desde que estaba en la Real Federación Española”. Así anticipó su critica al afirmar que “el mercado de fichajes en realidad me pareció malo. Tengo que decirlo“.

Jesús Bernal es corresponsal en Guadalajara para el programa Futbol Picante (ESPN)

El insider rojiblanco para el programa Futbol Picante advirtió que “de estos jugadores, Fidel Barajas es una promesa. Omar Govea, yo creo que le va a echar una mano al equipo, sobre todo para darle más profundidad. Una alternativa en caso que tal o cual no esté bien, Omar Govea podrá cumplir con esa parte. Pero, Daniel Aguirre y Bruce El-mesmari como que uno no se lo explica. Menos te explicas cuando ves que se desprenden de (Jesús) Brígido y que Bruce viene de ni siquiera a jugar en el América Sub23. Está raro, no. Está raro ese fichaje. Pero sí, yo creo que en general el mercado fue malo. Porque digamos que atendieron las necesidades del equipo en cuanto a posiciones, pero en cuanto a nombres quedaron a deber mucho“.

El análisis de Omar Villa Villa del mercado de Chivas

Omar Villarreal Villalbazo, insider rojiblanco en TV Azteca, también ofreció su punto de vista a Rebaño Pasión. El periodista y aficionado de Chivas reconoció que no se puede comparar el mercado en Guadalajara con el resto de la Liga MX. Así, señaló sobre las criticas que “es entendible. Yo me acuerdo desde hace muchos años que uno de los temas de mayor polémica en Chivas ha sido el tema de los fichajes. Siempre la pregunta es: ¿y los fichajes, para cuándo? Y eso tiene no solamente con esta actual dirigencia, que tomó el proyecto de Fernando Hierro, sino que ya lleva muchos años“.

El periodista de Azteca Deportes añadió que “desde que llegó Vergara y antes, los refuerzos siempre ha sido un asunto con la afición de Chivas. Nunca es suficiente, siempre se tienen criticas, salvo algunos mercados. Cuando llegó (Ricardo) Peláez que le metió una lanota, ahí la gente se emocionó muchísimo. En ese momento, cuando llegó (Uriel) Antuna, Chicote (Calderón), (Canelo) Angulo. O sea, hubo una inversión muy fuerte. Esa es la última gran inversión que recordamos en Chivas. En los últimos años o tras la salida de Peláez, pues me parece que el equipo no desembolsa tanto como en aquella ocasión“.

Villa Villa refirió que esta gestión con Fernando Hierro: “Trae una o dos piezas por semestre. Aunque, sí me parece que en esta específicamente, el equipo se quedó un tanto corto en cuanto a la calidad y cantidad de los refuerzos. Omar Govea viene como un jugador que no era titular en Monterrey, tenía un rol secundario. Me parece que puede ayudar a la competencia interna, pero no es un elemento que te vaya a generar la diferencia instantánea en el equipo. Fidel Barajas, que me parece es un proyecto muy interesante, pero a futuro. Es un chavo de 18 o 19 años que no le puedes meter la responsabilidad de llevar el ataque de Chivas. Creo que son dos piezas que complementan el plantel, pero no son los refuerzos bomba que la afición de Chivas esperaba o espera.

Una critica adicional que Villa Villa lanzó contra Chivas

El insider rojiblanco de TV Azteca reconoció que todo el malestar de la afición tiene un trasfondo adicional. Analizó que “a mí me parece que todo esto se le ha conjuntado a Chivas, porque han sido momentos difíciles para los chivahermanos. Perdimos una final contra Tigres en 20 minutos, Atlas y América fueron bicampeones y esos resultados han generado que lo que haga Chivas no sea suficiente. Para el aficionado del Guadalajara (esa inconformidad) se ve con los refuerzos. Por ejemplo, el América cuando traía esta sequía de cinco años sin título de liga fue al Atlas, le pagó lo que quiso por Julián Quiñónes. Por el mejor futbolista en ese momento y se lo llevó y toma, da resultado inmediato, porque fueron campeones”.

Villarreal Villalbazo apuntó otros ejemplos: “El caso de Tigres, que es un equipo que también está en la pelea de forma constante. (Ficha) a Marcelo Flores, ahora trae un central del fútbol brasileño con mucha proyección. Falta en media cancha, hay que rejuvenecer, sacaron los billetes por (Juan) Brunetta, que era el mejor futbolista de la Liga en ese momento. Es decir, son equipos que invierten. Cruz Azul llega a la final el torneo pasado y ven que la banca no es suficiente para competir en una liguilla, porque hay bajas, suspensiones o lesiones. Entonces, metele (lana) para tener más opciones en la en la banca y más suplentes que ayuden a (Martín) Anselmi. Giakoumakis, Romo y así”.

El comunicador consideró que “yo creo que la afición de Chivas ve lo que hacen otros equipos y de pronto voltea a ver lo que hace Chivas y dice: pues no me macha. No me macha con un equipo que tiene la necesidad de buscar el título cada seis meses y eso es totalmente entendible. Pero, sí creo que al final de cuentas este mercado de fichajes no creo que haya sido bueno para Chivas“.

Villa Villa recordó que “el semestre anterior estaba lo de Cowell. Llegó y que me parece una muy buena incorporación. Lo del Chicharito Hernández, que todos los chivahermanos estábamos felices con que llegara“. Agregó que “este mercado me parece que se queda corto, porque hubo elementos mexicanos: Erick Sánchez, Luis Romo, Jesús Gallardo, por mencionar algunos que estuvieron disponibles. Que sí se vendieron, que sí cambiaron de equipo y que de pronto ahí la afición dice: qué onda, sabes? O sea, a mí me parece que es muy lógico esa parte”.

Villa Villa se mantiene como referente en Chivas

La rotunda critica de Rodrigo Camacho al comité de Chivas

El excorresponsal de Fox Sports en suelo tapatío fue contundente con su cuestionamiento al comité deportivo. Refirió que “en cuanto a lo que ha hecho Chivas, a mí me parece terrible. Me parece uno de los peores mercados de pases que ha tenido el equipo en las últimas temporadas, al menos. Claramente, la peor desde que llegó esta nueva gestión, por decirle de alguna manera. Porque sabemos que pudo haber terminado con la salida de Fernando Hierro, pero significaba como una especie de continuación del proyecto. De ahí que siguiera todavía Juan Carlos, Fran Pérez todavía. Pero, si lo metemos a este en esa misma bolsa desde que llega Fernando Hierro, es claramente la peor con diferencia“.

Camacho advirtió que “no sé si solo Ricardo Peláez, creo yo, pudiera haber firmado un mercado de pases así. Para lo que ha hecho el Guadalajara, porque creo que no se han atendido las necesidades que tiene la plantilla. Y creo que eso, hasta el propio Fernando Gago lo ha demostrado en las pruebas que ha hecho. Con ese mediocampista que todavía se demuestra que le falta, porque ha probado a (Fernando) Beltrán, (Roberto) Alvarado, Erick Gutiérrez. Es decir, el hecho que su entrenador haga tantas pruebas a estas alturas de su proceso, algo te quiere decir. Que hay alguna pieza que le sigue haciendo falta y no se atacaron esas necesidades“.

El insider rojiblanco señaló que “llegaron jugadores que para mí no te mejoraban lo que ya tenías, que fuiste cultivando en tu cantera y que los vimos en el Tapatío. Para mí, a la altura de la crítica que se debe hacer por el mercado de pases, a esa altura deberíamos poner también las decisiones que ha tomado también este Consejo Directivo para con las salidas de esos futbolistas“. Así, Camacho asestó que “hablo de Zaid Muñoz, Alejandro Organista, Diego Campillo, Sebastián Pérez Bouquet. Todos estos futbolistas que hubieran representado una solución a estas alturas y que incluso, desde la gestión de Veljko Paunovic no se les dio ese aprovechamiento“.

Rodrigo Camacho refirió que “a la altura de la crítica que podemos hacer de este mercado, a esa altura también hay que cuestionarles la gestión del talento de la propia institución. Porque, ya no es que no los haya, ya no es que no los hayas utilizado, sino es que prácticamente los regalaste. No obtuviste nada a cambio de ellos. De cierta manera, es enviarle un mensaje subliminal a tus propias futuras generaciones, que por más bueno que pueda ser y por más resultados que puedas dar, porque el tapatío fue campeón y luego fue campeón de campeones, tu ‘recompensa’ se vuelve salir prestado a Juárez o se vuelve a ir casi regalado a la Liga de Expansión. Entonces, en ese sentido me parece que son las críticas principales que habría que hacerle a este Consejo Directivo”.

El claroscuro de este mercado en Chivas para Erick López

Erick López, insider rojiblanco para TUDN, consideró que “si nos vamos exclusivamente al mercado de pases, creo que ha sido uno de los mercados de fichajes más grises de los últimos años. Este mercado al menos ha quedado a deber muchísimo. Me parece que sí se extraña la figura de (Fernando) Hierro, que también se equivocó en algunos fichajes, puntualmente: Oscar Whalley, entre algunos otros que tampoco ha pasado nada con ellos”.

El periodista de Televisa Guadalajara advirtió que “hoy se extraña la figura de (Fernando) Hierro. Porque, me parece que por más que muchas veces se le criticó a Hierro, es un tipo que sabe, tiene toda la vida en el fútbol. Es un tipo de mundo en ese ámbito y que negoció cosas muy interesantes para Chivas y que este mercado de fichajes, insisto, uno de los más grises de los últimos años“. Así se va oscureciendo también el panorama para el Rebaño Sagrado en este mercado de pases, que cierra a mediados de septiembre.