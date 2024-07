Chicharito Hernández trabajó toda la pretemporada y eso se ha notado con su mejoría en este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El entrenador Fernando Gago le encomendó un rol y le dio su confianza como titular en las primeras cuatro fechas de las Chivas de Guadalajara. Por ello, Christian Giménez se refirió a esta nueva etapa del delantero, para que pueda rendir en la cancha.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través de Apple TV]

El exjugador de Cruz Azul, ahora analista televisivo, apareció como la única voz autorizada para referirse a la actualidad del Chicharito. La mesa del programa Fox Sports Radio debatió si afectará este parón entre competiciones al máximo goleador de Selección México. Advirtieron que en el Rebaño Sagrado deben administrarlo, para que rinda en la Liga MX y en esta Leagues Cup 2024.

El Chaco Giménez recordó ese mismo rol de veterano que ejerció en su etapa como profesional y reconoció que “no jugaba. Cuando era suplente yo me ponía más cerca del banco a ver si me llamaban. Levantaban la mano y siempre era el compañero que estaba al lado. Creo que eso fue lo que a mi me hizo tomar la decisión (de retirarse), porque físicamente me sentía bien, competía bien. Tenía 38 años“.

El padre de Santiago Giménez fue enfático ante la consulta de: “¿cómo lo dosificamos a Chicharito?”. Replicó, que “de la manera que lo está haciendo Fernando Gago, me parece que está bien. A pesar que Javier quiere terminar los (partidos). Y yo creo que en algún partido, quizás un poco más avanzado el torneo, lo van a dejar jugar todo el partido. Pero, sí es real que a veces, el cuerpo no te da y a parte, Javier no se guarda nada (en la cancha)“.

Así elogió Christian Giménez a Chicharito en Chivas

El exdelantero argentino, naturalizado mexicano, aprovechó su intervención en el programa Fox Sports Radio para dar su pronóstico. El Chaco vaticinó que “con respecto a los goles, yo no tengo duda que van a llegar“. Por ello, analizó que “el futbol ha evolucionado de tal forma, que hoy es mucho más dinámico. Él (Chicharito) tiene inteligencia para moverse, tiene claridad para jugar los 90 minutos con tranquilidad. Pero, ahora, el cuerpo no se recupera tan rápido y hasta puede sufrir alguna lesión muscular, que es algo muy normal“. Así, elogió al goleador rojiblanco y describió el rol que ahora desempeña en el redil.

¿Cómo ver el debut de Chivas en Leagues Cup 2024?

El próximo encuentro del Guadalajara en su calendario será: el sábado, 27 de julio. Los rojiblancos se enfrentan ese día con San Jose Earthquakes en la cancha del Levi’s Stadium en la ciudad californiana de Santa Clara. Un siguiente partido correspondiente a la Jornada 1 del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. Compromiso que tiene pactado su inicio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Cabe recordar, que esta competición se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de Apple TV. Mientras, que en la unión americana se transmitirá por la señal de Univisión, FS1 y TSN.

Earthquakes vs. Guadalajara