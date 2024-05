Joselu se convirtió este miércoles en el inesperado héroe del Real Madrid y sus goles sellaron el boleto a la Final de la UEFA Champions League. Los merengues remontaron y se impusieron 2-1 (4-3) sobre Bayern de Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu. Luego de esta victoria épica, los aficionados recordaron a Chicharito Hernández y las impresionantes curiosidades coincidentes. ¿Qué tiene que ver el delantero de las Chivas de Guadalajara en todo esto?

El canterano del Rebaño Sagrado, quien volvió a casa en enero pasado tras 14 años de carrera en el exterior, se volvió tendencia en España. Las redes sociales se inundaron con publicaciones de curiosidades que unen a los improvistos protagonistas del Madrid. Uno en los Cuartos de Final de 2015 y otro en la Semifinal de 2024. Inclusive, Joselu se refirió a la afición mexicana tras la victoria de este miércoles.

Los usuarios de la red social X, después del triunfo del Madrid para avanzar a la Final europea, revelaron las curiosidades de estos delanteros. ¿Por qué recordaron a Chicharito en esta noche soñada de Joselu? Bueno, ambos delanteros entraron de cambio y anotaron el gol para sellar el pase a la siguiente ronda de la Champions. Además, estos arietes llegaron a la casa blanca a préstamo y lucieron el dorsal 14 en su espalda, junto a un apodo. ¿Lo más épico? En esos partidos, el técnico era Carlo Ancelotti y fue quien decidió la variante que definió todo.

Un aficionado ilusionado con la coincidencia posteó: “¿Un centro delantero cedido que lleva el dorsal 14? ¿Héroe en una noche de Champions en el Bernabéu? Esta historia ya me la habían contado. A muerte con los delanteros que se dejan la vida por este equipo. A muerte con Chicharito y Joselu“. Menuda curiosidad la que nos regaló esta noche de la Liga de Campeones de Europa.

Joselu se refirió a México tras la victoria

El protagonista de la noche para el Real Madrid, además, sorprendió a todos al mencionar a México y confesarse turista asiduo a nuestro país. Durante una entrevista en la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu, el delantero reveló en un clip que “sobre todo agradecer, en todas partes del mundo, México… Me encanta ir y he ido varias veces con mi familia, así que espero (celebren este pase)“. Al ser interrumpido para conocer qué lugares conoce en México, refirió que “bueno, he estado en varios sitios; o sea, sí de playa. Simplemente que nos animen en la final y que vayan con Real Madrid“.

La reacción de la afición a la coincidencia de Joselu y Chicharito

De todas partes del planeta y en todos los idiomas se recopilaron posteos en la red social X que hicieron tendencia a Chicharito. Las coincidencias con Joselu no dejaron espacio a nacionalidad, todo pensaron lo mismo, en ese preciso momento. Un episodio curioso casi una década después.