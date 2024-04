Ricardo Marín recordó esta semana su inolvidable debut en un Clásico Tapatío como anfitrión y ante su público, con las Chivas de Guadalajara. El delantero en la víspera de la edición 249 de la legendaria rivalidad jalisciense no perdió la ocasión para aventarle una amenaza a los Zorros. Esto, con miras al duelo de la Jornada 17 y última de la ronda regular del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, que ahora se celebrará en el Estadio Jalisco.

El estelar atacante, que llegó como refuerzo para el Apertura 2023, apareció el sábado en la alineación del entrenador Fernando Gago. Los rojiblancos se impusieron 2-0 a Querétaro en la última presentación en el Estadio Akron de esta ronda regular. Esto, gracias a los goles de Gilberto Sepúlveda (54′) y Roberto Alvarado (89′). El Rebaño Sagrado se mantiene en la zona media de la clasificación general del torneo, en esta etapa cumbre del calendario.

Richie Marín, quien siempre se destaca en el Guadalajara por el sacrificio en la ofensiva, sigue enamorando a los aficionados rojiblancos. De cara a una nueva edición del derbi de Jalisco, el ariete confesó en una entrevista para el podcast de Chivas TV que espera volver a figurar ante los rojinegros. Un doblete del 4K encaminó la goleada 4-1 sobre los Zorros, en la Jornada 12 del Apertura 2023. Ahora, espera que se repita la ocasión, así como dice la canción.

El goleador de las Chivas rememoró que “los dos goles al Atlas, es un momento que lo llevó, fue espectacular. Me acuerdo, cuando estás en la formación, escuchar a la afición cantar: Mi corazón…, la piel se me puso chinita. Te queda marcado. Había visto los festejos y dije, ‘puede’. Meto el gol y se me ocurrió, dije: ya, lo hago aquí“. Así, recordó su celebración al estilo del Bofo Bautista en el Gigante de Zapopan. Agregó que “tengo muy marcado ese partido por el estadio, por la pasión, de que todos los chivahermanos quieren ganar, llegar al día siguiente a su trabajo y hacerles burlas. Entonces, sí, me ayudó mucho“. El 4K amenazó al Atlas al advertir que “vamos a hacerlo todo, para volver a ganar, por la afición“.

El Clásico Tapatío que coronó a Ricardo Marín en Chivas

El pasado 7 de octubre, las Chivas arrasaron 4-1 con Atlas en el Estadio Akron. Un partido en el marco de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, en la que Ricardo Marín se coronó como goleador rojiblanco. Fernando Beltrán (9′) madrugó a todos, pero Aldo Rocha (44′) emparejó las acciones antes del mediotiempo. El Richie Marín (63′ y 84′) se aventó un épico doblete para encaminar una victoria de Chivas, que coronó Roberto Alvarado (90+3′ de penal).

¿Cómo llegan Atlas y Chivas a esta Jornada 17?

El Club Deportivo Guadalajara viene de enfrentar al club Querétaro en el Estadio Akron. Un compromiso en el marco de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos cosecharon una importante victoria 2-0 sobre los Gallos Blancos, para encadenar un cuarto triunfo en este cierre del calendario del Clausura 2024. Atlas, por su parte, llega a este encuentro en el Estadio Jalisco tras visitar el domingo a Cruz Azul en la cancha de la Ciudad de los Deportes.

La última vez que Chivas visitó al Atlas en Liga MX

La última vez que Guadalajara visitó a los Rojinegros en el Estadio Jalisco, ocurrió hace un tiempo: el jueves, 11 de mayo de 2023. Un duelo en el marco de los Cuartos de Final de Ida del Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Encuentro que se saldó con un revés 1-0 con Atlas. Julián Quiñónes (43′) anotó el único tanto de ese compromiso.

El duelo de la ronda regular de ese Clausura 2023 también se escenificó en el Coloso de la Calzada Independencia. Un derbi jalisciense que terminó con un empate 3-3 en el marcador, el 1 de abril de 2023, en el marco de la Jornada 13. Esto, gracias a los goles de Roberto Alvarado (4′), Carlos Cisneros (31′) y Alexis Vega (55′). Julián Quiñónes (33′ y 57′) y Ozziel Herrera (45+2′) sellaron el empate para el Atlas.