La novela entre Chivas y Cruz Azul por la carta de Jesús Orozco Chiquete continúa dando de qué hablar debido a que todos los rumores indican que el zaguero estaría a horas de firmar su salida del redil para enrrolarse con la Máquina durante este mercado de fichajes para el próximo Clausura 2025.

Sin embargo, recientemente comenzó a circular una versión acerca de que la relación en el club con el zaguero del Guadalajara no era la mejor, ya que el futbolista habría mostrado algunas actitudes negativas en el día a día desde que se frustró su traspaso a Bélgica el verano pasado.

Es por eso que el Francotirador de Récord reveló que Jesús Orozco Chiquete tenía malos comportamientos en la institución, por lo que “tenían que tratarlo con pinzas” para evitar malos entendidos.

“Con la inminente salida de Jesús Orozco Chiquete de Chivas, la gente a la interna hasta lo agradece un poco y es que el futbolista ya andaba molesto y a veces algo mareado. Su enojo con el Rebaño comenzó hace seis meses cuando el equipo no lo dejó salir de Chivas a Europa, aunque según me cuentan en el Rebaño nunca hubo una oferta formal con una cantidad razonable. El chiste es que esa fue la gota que derramó el agua.

“Además, como se sentía con calidad europea, a veces andaba intratable, tanto que, según me cuentan, tenían que tratarlo con pinzas, aunque me suena a que su molestia era muy clara por la situación. Por eso, ahora está que le urge que Cruz Azul cierre el trato con los tapatíos y pueda respirar nuevos aires; seguro acá harán que le cambie el carácter, pues en el equipo de Anselmi se nota que no caben las malas caras”, escribió el columnista.

¿Qué falta para que se selle el traspaso de Chiquete a Cruz Azul?

Ante el enorme interés del conjunto celeste, la directiva del Guadalajara se mantiene al margen, por lo que para liberar su carta es necesario que la Máquina desembolse los 11 millones de dólares de la cláusula de rescisión, además de contar con el aval del futbolista.