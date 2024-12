Uno de los luchadores más importantes de México es también uno de los famosos fans de las Chivas de Guadalajara, pero desde hace varios años atraviesa por problemas de salud que lo han llevado a tocar fondo con las adicciones, incluso el exboxeador Julio César Chávez le tendió la mano en su clínica de rehabilitación.

El pasado domingo 22 de diciembre Shocker tenía pactada una presentación en una Arena de Apocada, en el Estado de Nuevo León, pero no se presentó despertando una serie de dudas entre los promotores de la función debido a que no es la primera vez que se ausenta de un compromiso laboral por problemas relacionados con su salud.

Shocker, fan de Chivas da la cara

El 1000% guapo aprovechó la Navidad para realizar un Facebook Live donde explicó que en todo momento fue protegido por su familia, debido a que volvió a tener una recaída en las acciones, pero aseguró que ha puesto todo de su parte para salir adelante y recuperarse por completo lo antes posible.

Foto de Shocker tomada de X

“Mi familia me protegió. Soy un adulto, tengo 54 años de edad y a lo mejor no me comporto así porque me siento joven. Tuve una crisis, una recaída, y voy a trabajar en ello. ¿Cómo? A base de la terapia psicológica. Tuve una terapia de autoayuda, un grupo, y lo vamos a hacer. Poco a poco”.

“Una disculpa a toda la gente en Nuevo León. No pude llegar, ya saben por qué. No quiero entrar en detalles”, fue parte de lo que comentó el deportista y también seguidor de Guadalajara, lo cual fue bien tomado por sus aficionados, quienes le manifestaron un total respaldo en todo momento para que siga con su carrera deportiva.

En diversas ocasiones Shocker ha aparecido con la camiseta de Chivas tanto en eventos públicos como privados, haciendo gala de su cariño por el Rebaño. Incluso hay un video que se viralizó en redes sociales cuando eliminaron al América en las Semifinales en el Estadio Azteca en 2023 donde el esteta rudo celebra la anotación de Jesús Orozco Chiquete para avanzar a la Gran Final.