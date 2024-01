La carrera del futbolista profesional suele ser muy corta, por lo que muchos jugadores no logran entender la importancia y la magnitud de sus carreras dentro de los empastados; sin embargo, hay elementos que logran entender su posición y uno de ellos es Uriel Antuna.

El Brujo es un futbolista que no es del agrado de la afición de Chivas debido a que fue una inversión fuerte para contratarlo, pero no logró trascender, siendo blanco de críticas por indisciplinas e irregularidad, por lo que salió por la puerta de atrás rumbo a Cruz Azul en intercambio por Roberto Alvarado.

Sin embargo, Antuna habló recientemente sobre su paso por el Guadalajara, en donde aseguró que no quiere ser recordado por esa mala imagen que se creó en la Perla de Occidente, por lo que ha tratado de cambiar muchas cosas para ser respetado y valorado dentro y fuera del terreno de juego.

“Yo no quiero esa imagen de mí (indisciplinado), que la gente, ni los niños ni nadie me recuerde como esa imagen que yo dejé fuera del campo. Cambié muchas cosas en mí al llegar acá (Cruz Azul) No es fácil traer a un jugador que tiene ese historial malo fuera del campo. Mucha gente decía que no, se crearon hasta campañas.

“Me hacía falta ese cambio fuera del campo, mi vida extra cancha. Eso fue lo más importante y creo que eso ha hecho el cambio de críticas a aplausos. Cambié muchas cosas en mi vida, cambié muchas cosas dentro y fuera del campo que me estaban afectando. Me tocó saber cuáles eran a esta edad y no más temprano”, declaró a TUDN.

¿Por qué se fue Uriel Antuna de Chivas?

El Brujo fue el bombazo de la Liga MX de cara al Clausura 2020 como parte de las Chivaláctcas de Ricardo Peláez; sin embargo, desde el principio se metió en problemas de indisciplinas al ser captado en estado de ebriedad tratando de seducir a una actriz, posteriormente rompió la cuarentena por el COVID-19 en su cumpleaños junto a Alexis Vega.

