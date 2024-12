En todo el mundo existen grandes rivalidades futbolísticas. Todas las ligas de futbol presentan grandes clásicos, como lo es Real Madrid y Barcelona en España, Manchester United y Liverpool en Inglaterra o Boca Juniors y River Plate en Argentina. En la Liga MX encontramos a Chivas y América como principales protagonistas del clásico mexicano.

Es por eso que alrededor de ambos clubes existen aficionados que se encargan, constantemente, de demostrar su disidencia con la escuadra adversaria. Todos los ejemplos mencionados son reconocidos a nivel mundial, y la rivalidad que tienen el Rebaño Sagrado y las águilas no es la excepción.

En los clásicos también se suele dar la casualidad de que pertenecen a la misma ciudad, lo que le da la categoría de derbi. Por ejemplo, Inter y Milan son 2 de los clubes más importantes de Italia, y no solo comparten ciudad, sino que también tienen la localía en el mismo estadio. Otros casos, como el de Manchester United y Liverpool, son clásicos pero no están en la misma ciudad.

Barcelona y Real Madrid representan uno de los clásicos más importantes del futbol mundial. (Imago)

Cada uno de estos equipos tienen su rival local, pero a nivel nacional representan otra valía. Por mencionar otro ejemplo, Real Madrid convive en la capital española con el Atlético, pero el clásico a nivel nacional es con Barcelona. En muchos casos también se da que el rival de la ciudad es ampliamente menor, como sucede con el Barça y Espanyol en la ciudad catalana.

En Turquía reconocen a Chivas y lo ponen por encima de América

Otro país donde hay una gran pasión por el futbol es Turquía. Fenerbahce y Galatasaray protagonizan el clásico más importante del país. No obstante, al parecer no solo opinan de su liga, ya que un aficionado de Chivas mostró en sus redes cómo reconocieron al equipo de sus amores en Turquía. En un mercado local, una persona no dudó en tomar partido por el Rebaño Sagrado. “Arriba las Chivas. Chin… su madre el América“, comentó el hombre.