"Ya no le alcanza": Rafael Márquez Lugo critica accionar en Chivas de Érick Gutiérrez

Rafael Márquez Lugo, inolvidable delantero de las Chivas de Guadalajara, criticó sin compasión el accionar del flamante refuerzo: Érick Gutiérrez. El exgoleador rojiblanco advirtió que al mediocampista proveniente del PSV de Países Bajos, “ya no le alcanza“.

El Rebaño Sagrado viene de caer 1-0 ante Sporting Kansas City en Children’s Mercy Park, para quedar último en la Región Central 3. El equipo regresa a la Perla de Occidente para aguardar por la reanudación del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Chivas llegó al parón de la Liga MX como líder de la tabla general de posiciones del Torneo Apertura 2023. Los rojiblancos se despidieron rápido tras quedar marginados de los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2023.

La recomendación para el mediocampo de Chivas

Márquez Lugo reveló el error táctico que cometió el entrenador Veljko Paunovic con Érick Gutiérrez y refirió que “en la posición en la que lo utilizó no se vio bien“. Le recomendó al técnico rojiblanco que “a mí me parece que necesitas a un futbolista que ya ha demostrado, como (Rubén) González. No tiene la calidad que tiene Gutiérrez, pero sí tiene ese recurso“.

El exdelantero de Chivas, durante su intervención en Fox Sports, analizó que “él (Paunovic) optó por poner a (Víctor) Guzmán, a (Fernando) Beltrán y a (Érick) Gutiérrez“. Por lo que insistió en que “fue obvio. Necesitas a alguien que meta dinámica, que quite la pelota (como el Oso González)“.

La crítica de Márquez Lugo al acción de Érick Gutiérrez

Rafa Márquez Lugo ante la acotación que el Guti viene de jugar en Europa, refutó y criticó ante las cámaras de Fox Sports que “creo que de hecho por eso ya no le alcanza. Tiene una calidad impresionante, pero creo que ya no le alcanzó (para jugar al ritmo de la Liga MX)”.