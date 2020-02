"A las Chivas les falta liderazgo": José Saturnino Cardozo

José Saturnino Cardozo llegó a Chivas luego de una larga trayectoria en el futbol mexicano, en donde dirigió a cinco equipos diferentes. Sin embargo, el paraguayo no dejó un gran recuerdo en Verde Valle porque su equipo no logró los objetivos futbolísticos que se propuso. A casi un año de haber sido destituido en su cargo, el ex jugador se expresó sobre el momento del Chiverío y opinó qué es lo que le falta.

"A las Chivas les falta liderazgo", comenzó el ex delantero en declaraciones con Marca Claro. "En un plantel tienes que tener siete o nueve jugadores que te manejen a los mismos compañeros, eso es lo que le falta a Chivas y lo que había buscado. Chivas necesita cinco jugadores de liderazgo importante dentro del vestuario y en la cancha", añadió.

A pesar de haber criticado el carácter del actual plantel, Cardozo sostuvo que los refuerzos que contrató Chivas son "muy interesantes, con una proyección importantísima". No obstante aclaró que lo que urge es armar un equipo con esos elementos: "No es fácil, que se conozcan a la perfección seis o siete jugadores que llegan cada semestre, no es fácil. El equipo que se arma bien necesita más tiempo".

Sobre la polémica en cuanto a la calidad de las incorporaciones, indicó: "No creo que sean los mejores jugadores, pasaron por un buen semestre. No son jugadores consolidados como Chicharito, Vela, que pesan cuando pisan un estadio, que hacen jugadas distintas, esos son jugadores consolidados".

Además, el DT explicó la presión que existe para la playera del Rebaño: "En Chivas te exigen resultados y muchas veces no hay una estructura para buscar competir con los demás. Es un equipo grande, hay mucha presión y exigencias. No todos están preparados para jugar en un equipo grande".

Por último, se refirió a la situación de su colega Luis Fernando Tena y lo respaldó en su puesto: "Siempre critico cuando contratan a un DT y lo corren a los dos meses".