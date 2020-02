"Quédate sentadito en tu lugar": Fernando Quirarte sobre el escándalo de Chicote Calderón

Cristian Calderón provocó un verdadero escándalo cuando no pudo entrenar el lunes después de salir a un concierto el domingo por la noche. Si bien el jugador no se expresó, referentes del Chiverío dieron su punto de vista sobre lo acontecido. Tal fue el caso de Fernando Quirarte que, en Fox Sports Radio, fue contundente respecto a la actitud del lateral.

"PODEMOS DECIR QUE ES SU TIEMPO LIBRE, PERO LO DEBERÍA APROVECHAR PARA DESCANSAR, ESTAR CON TU FAMILIA Y SERES QUERIDOS" #FSRadioMX Las palabras de la leyenda rojiblanca @F_Quirarte sobre la polémica en torno a Cristian 'Chicote' Calderón, refuerzo de Chivas para el CL2020 pic.twitter.com/5krZMi5Qfw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 18, 2020

"Podemos decir que es su tiempo libre, pero lo debería usar para descansar, estar con su familia y seres queridos", comenzó el ex DT de Chivas.

El problema para Quirarte fue que el elemento de 22 años no cuidó su imagen. "Está bien que puedas ir a ver un show, pero quédate sentadito en tu lugar. No te exhibas, no hay necesidad", exclamó.

Por otro lado, el que fuera campeón con El Rebaño en 1987 dio sus sensaciones por la danza de nombres para suceder a Luis Fernando Tena ante una eventual salida del actual técnico.

“Es horrible, una falta de respeto total para el entrenador en turno. Yo lo viví varias veces: en Jaguares, en Atlas, en Santos, en Chivas", comentó. A su vez, añadió: "Es increíble los intereses creados que hay detrás de la candidatura de varios entrenadores".

Por último, se mostró confiado en las condiciones de Tena al frente del banquillo: "Yo creo que Luis Fernando tiene mucha experiencia, no se va a calentar a la primera”.