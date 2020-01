"Tenemos que salir a jugar de manera inteligente": José Madueña sobre la revancha contra Dorados

El gol de Chicote Calderón sobre el final del partido de ida ante Dorados en el estadio Akron le dio otra perspectiva a la serie entre Chivas y los de Sinaloa por los Octavos de Final de la Copa MX. Si bien el nivel del equipo de Luis Fernando Tena no fue el esperado, la diferencia en el primer juego fue de sólo un gol y El Rebaño viaja con las chances intactas a la revancha en Culiacán. Sobre el duelo del martes se expresó el lateral José Madueña en el sitio oficial y remarcó los aspectos importantes de cara al partido.

"La diferencia no es tanta, tenemos que salir a jugar de manera inteligente, obviamente sí a buscar el partido desde el primer minuto y tenemos la confianza de que vamos a sacar el resultado que necesitamos”, indicó el elemento de 29 años. El resultado es de 1-2 y el gol de visitante no tiene doble valor, por lo que de empatar la serie en goles, el pase a Cuartos se definirá directamente en los penales.

�� "Si bien en casa no sacamos ventaja, tenemos la confianza y el plantel para revertir la situación en Culiacán”, Madueña ����



⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️https://t.co/L0CLMRycnb — CHIVAS (@Chivas) January 27, 2020

Sobre la preparación del conjunto de Guadalajara para la revancha, el defensor que jugó el partido de ida reconoció: "No tenemos mucho tiempo, es salir a ganar como sea allá en Culiacán, hay buenos jugadores, simplemente es ir y demostrarlo en la cancha".

"El equipo está bastante concentrado, ya le dimos la vuelta a la página de lo que pasó con Toluca. Si bien en casa no sacamos ventaja, tenemos la confianza y el plantel para revertir la situación en Culiacán”, explicó el futbolista.

En cuanto a su nivel personal, Madueña sostuvo: “Me siento bastante bien, me costaba un poco en el aspecto físico, pero con los partidos que he venido jugando ya me siento mejor y espero estar al 100 por ciento cuando se me requiera y con trabajo tratar de avanzar a la siguiente ronda en la Copa”.