El día de ayer desde Chivas de Guadalajara emitieron un comunicado en donde explicaban que Rubí Soto y Caro Jaramillo habían roto el código interno de la institución rojiblanca, motivo por el cual pasarían a entrenar unos días con la categoría Sub-17 y se perderían los duelos ante el América y Tigres UANL en el Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

De acuerdo a información de la columna El Francotirador, del diario Récord, ambas futbolistas se habrían ido de fiesta sin consentimiento del club. “Pero, del lado femenil, resulta que sí castigaron a Caro Jaramillo y Rubí Soto, quienes no estarán en el Clásico Nacional ni en la repetición de la última Final ante Tigres, y todo por irse de parranda, una a Mazatlán y la otra, a Tapalpa, cosa que está prohibida por las reglas de la institución."; se lee en parte de la información.

No obstante, la mediocampista ha vuelto a ser noticia este jueves después de una publicación que realizó a través de sus redes sociales. "Amigos, se me extravió mi cartera con todas mis tarjetas e identificaciones. Del Deportivo Morelos a Cañada San Lorenzo, Guadalajara. Si alguien sabe o la encuentra comuníquese, please. Gracias", escribió Rubí en su cuenta personal de Twitter.

Varios de los usuarios se hicieron eco de la noticia y preguntaron, con cierta sorna, si los documentos no se le habrían perdido en la 'escapada' que tuvo hace días. "Acabas de salir en futbol picante por temas de indisciplina!!! No se te habrá perdido cuando estabas rompiendo las reglas internas de las Chivas ??", escribió uno de los tantos fanáticos.

Rubi se ha convertido en una de las futbolistas con mejores números en esta temporada para el Femenil de Chivas. En lo que va de Apertura 2021, la mediocampista de 25 años ha estado presente en 11 jornadas partiendo en seis ocasiones desde el once titular. Su ausencia por indisciplina será una baja sensible para las próximas dos fechas.