Chivas Femenil también vivió un Apertura 2024 muy complicado, lleno de momentos difíciles que han puesto en entredicho la continuidad de muchas personas dentro de la institución, incluyendo a jugadoras importantes como Carolina Jaramillo, quien podría estar por salir del Rebaño.

La Comandante estaría entre las candidatas a abandonar al Guadalajara no por una baja de juego, sino por cuestiones de actitud y extra futbolísticas, como la polémica que protagonizó al agarrarse a golpes con Yamile Franco en un entrenamiento, por lo que fueron separadas del plantel durante varias semanas.

Es por eso que el exentrenador de Chivas Femenil, Antonio Spinelli, está consciente de que los ciclos se cumplen; sin embargo, externó su opinión y aseguró que Caro Jaramillo todavía no ha cumplido su ciclo en el Rebaño, por lo que él considera que lo mejor sería mantenerla en la plantilla para el Clausura 2025.

“Todos estamos de paso, desde el dueño del club que lo compró en un momento, después lo vende o se va. Como un director deportivo, como un entrenador, como una jugadora. Ningún nombre está por encima de la institución y Chivas va a existir por siempre, con mejores presentes, con peores presentes, con títulos.

“Acá voy a tomar mi opinión más como entrenador, yo no creo que el ciclo de Carolina Jaramillo esté cumplido. Es una jugadora que lo demostró en los partidos que jugó, está en su prime, todavía tiene mucho para dar (…) Es una jugadora de la que yo no me privaría. Las cosas internas no las sabemos”, expresó el estratega argentino en entrevista con Zona 3 Noticias.

¿Quiénes más podrían salir de Chivas Femenil?

La directiva del Guadalajara se está tomando su tiempo para anunciar a su nuevo director técnico y otros cambios que habría en la estructura, en donde se habla que podrían salir elementos como Gaby Valenzuela, Adriana Iturbide, Victoria Acevedo, Rubí Soto y hasta Daniela Delgado.