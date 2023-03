El Guadalajara es un club que puede convertir en ídolos o leyendas a las o los futbolistas que representen adecuadamente a la institución, tal y como sucedió con Blanca Félix, guardameta de Chivas Femenil que ha sido crucial para los tres títulos que presume el Rebaño en el Circuito Rosa.

La cancerbera rojiblanca tiene una historia de vida que es digna de mencionarse debido a las múltiples complicaciones que ha tenido que solventar, en donde inclusive su vida giró en torno a otro deporte, lejos de las porterías y los empastados.

Blanca Félix sigue haciendo historia en este Clausura 2023, por lo que en Rebaño Pasión nos dimos a la tarea de revelarte 25 cosas que seguramente desconocías de la histórica portera sinaloense.

A continuación te presentamos los 25 datos que desconocías de la portera estelar de Chivas Femenil:

25.- ¿Cuál es el nombre completo de la cancerbera de Chivas Femenil?

La histórica portera del Guadalajara posee el nombre de Blanca María Félix Castro, aunque recurrentemente se le conoce como Blanca Félix.

IMAGO 7

24.- ¿Cuándo y dónde nació la guardameta rojiblanca?

La portera del Rebaño nació el 25 de marzo de 1996 en el pueblo de Angostura, que se encuentra ubicado en Sinaloa.

JAM MEDIA

23.- ¿En qué posición jugaba Blanca Félix en sus inicios en el futbol?

“Me ponían de delantera. A mí siempre me gustó la portería, desde que supe de la existencia de esa posición, me atrapó, pero casi no les gustaba ponerme porque era niña (en su equipo en Angostura), sentían que era una debilidad”, declaró la cancerbera en entrevista con el Canelo Angulo.

IMAGO 7

22.- ¿Qué otro deporte practicó Blanca?

La guardameta recordó que durante su estadía en la secundaria y preparatoria dejó de jugar futbol para practicar karate, en donde inclusive llegó a cinta negra y a representar a Sinaloa en una olimpiada.

INSTAGRAM: BLANCA FÉLIX

21.- ¿Cuál profesión estudió Blanca Félix?

La cancerbera rojiblanca estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa y estuvo a punto de graduarse de la cerrera de Cultura Física y Deporte, pero no concluyó debido a que viajó a Guadalajara para comenzar su aventura en el mundo del futbol.

IMAGO 7

20.- ¿Por qué Blanca Félix sabe lenguaje de señas?

La cancerbera reveló que en la universidad coincidió con compañeros sordomudos, por lo que se dio a la tarea de aprender el lenguaje de señas para poder comunicarse con ellos.

19.- ¿Quién fue la persona que más la apoyó para ser futbolista profesional?

La señora María Sánchez, abuela de Blanca, fue una de las personas que más motivó a la cancerbera sinaloense a seguir su sueño: “cuando mirábamos a las Chivas o al Barcelona, me decía, un día vas a jugar en una cancha con mucha gente (…) Ella confió más en mí que yo”, recordó Félix a Chivas Tv.

INSTAGRAM: BLANCA FÉLIX

18.- ¿Quién es el ídolo desde la infancia de Blanca Félix?

“La posición de portero me atrapó a mí desde muy pequeña. Les decía a mis compañeros: díganme Oswaldo Sánchez cuando jugaba. Él era el portero y me enfocaba muchísimo en él. No solamente se me hacía el mejor portero, sino que me transmitía mucha pasión por la portería”.

JAM MEDIA

17.- ¿Cómo fue su llegada a Chivas Femenil?

“Venía sin ninguna ilusión porque venía a la última visoria, faltaba como un mes y medio para el primer partido. Pensé que ya tenían a sus tres porteras. Me vine, estuve semana y media de prueba, pero a los visores les gustó, ya tenían a sus porteras, pero algo me vieron. Sabía que quedaba como tercer portera”.

IMAGO 7

16.- ¿Por qué ocupa el número 12?

Félix reveló que el ocupar ese dorsal no se debe a una situación en particular, sino que cuando fue aceptada en el Rebaño fue el número que le asignaron, aunque reconoció que actualmente ya se siente identificado con él.

JAM MEDIA

15.- ¿Por qué rechazó a otros clubes antes del primer torneo de Liga Femenil?

“Tenía propuestas de otros equipos, donde ya me aseguraban mi lugar, pero le he ido a Chivas desde siempre y no quería quedarme sin mínimo intentarlo en el equipo de mis amores”, admitió la portera en el canal de YouTube de Rinat.

IMAGO 7

14.- ¿Cuándo debutó con la camiseta rojiblanca?

Pese a ser la tercera portera en el Apertura 2017, la cancerbera recibió su primera oportunidad bajo los tres postes del Guadalajara el 3 de septiembre del 2017 en el duelo entre el Rebaño y Santos.

IMAGO 7

13.- ¿Qué es lo que más recuerda del Apertura 2017?

“Ese primer semestre, más allá de lo conseguido en números o campeonato, teníamos un grupo de personas bastante humano, bastante bonito”

IMAGO 7

12.- ¿Cuál fue el partido que cambió su vida?

El toparnos con América, el rival odiado. El partido del Azteca, claro que marcó un antes y un después en mi vida. Sí me hice un poco más conocida, porque antes de ese partido solo era la portera de Chivas, pero después de ese partido ya se sabían mi nombre. Puse la vara muy alta después de ese partido”.

11.- ¿Cuál exjugador de Chivas apoyó a Blanca Félix en sus primeros torneos?

“Con el que hasta la fecha tengo una amistad muy buena es con Rodolfo Cota. Desde un principio, fue muy atento con nosotras: saludarnos, recibirnos, ver qué nos hace falta. Siempre estuvo al pendiente y creamos una amistad”.

JAM MEDIA

10.- ¿Cuál es el ritual que realiza Blanca Félix antes de un partido de Chivas Femenil?

En una entrevista realizada por el club, la guardameta reveló que antes de salir a un partido suele prepararse un pan con mermelada de cacahuate, aderezo con el que viaja a todas las plazas que visita con el conjunto tapatío.

IMAGO 7

9.- ¿Félix ha sido convocada a la Selección Mexicana?

Sí, la cancerbera de Chivas fue contemplada tras el Apertura 2017 con la Selección Mexicana, en donde inclusive Félix admitió que lloró por su llamado al Tricolor, aunque hasta el momento ha sido la única ocasión.

IMAGO 7

8.- ¿Cuántos títulos tiene Blanca Félix con Chivas?

La guardameta ha sido una jugadora clave para los tres títulos que presume el conjunto rojiblanco en el Circuito Rosa, ya que dos han sido de Liga Mx y un Campeón de Campeonas.

JAM MEDIA

7.- ¿Con cuáles jugadoras tiene pique Blanca Félix en los entrenamientos?

En entrevista con el Canelo Angulo, la portera sinaloense admitió que existe cierta rivalidad con Caro Jaramillo, Joseline Montoya y Licha Cervantes durante las prácticas debido a que a veces logran anotarle, aunque esa rivalidad concluye cuando acaba el entrenamiento.

IMAGO 7

6.- ¿Por qué Blanca Félix fue la figura para el segundo título del Rebaño?

La cancerbera fue la clave para que el Guadalajara se impusiera al Pachuca en la Final del Clausura 2022, ya que atajó un penalti a Charlyn Corral, mismo que impidió que las hidalguenses empataran la serie, además de dar un golpe anímico en favor de las tapatías.

IMAGO 7

5.- ¿Cuál fue la clave para atajar dos penaltis en la Final del Campeón de Campeonas del 2022-2023?

Pese a que no fue la guardameta titular en el duelo contra Rayadas, Félix estudió a las jugadoras de Monterrey, por lo que Juan Pablo Alfaro le dio el voto de confianza y la mandó al campo para la tanda de penaltis.

IMAGO 7

4.-¿Quién es el jugador favorito de Blanca Félix en la actualidad?

La cancerbera reconoció en entrevista con Rebaño Pasión que su jugador predilecto en el planeta es Lionel Messi, ya que lo describió como “Dios, amo y señor del futbol”.

JAM MEDIA

3.- ¿Cuál es el pasatiempo favorito de Blanca Félix?

La defensora del marco de Chivas Femenil ha expresado su pasión por la lectura, por lo que a diario se pone una meta de leer al menos 30 minutos al día.

IMAGO 7

2.- ¿Cuál es el libro favorito de Blanca Félix?

Debido a que le encanta leer, la portera de Chivas Femenil ha declarado abiertamente que su libro predilecto es el del Principito, por lo que tiene varias ediciones de la misma obra.

IMAGO 7

1.- ¿Estaría dispuesta a jugar en el América?

“No, nunca jugaría en América. Le tengo mucho respeto, pero no”, declaró al canal Porteros de YouTube.

