Chivas Femenil está listo para continuar con su camino rumbo al bicampeonato, por lo que el entrenador del Guadalajara, Juan Pablo Alfaro, aseguró que se vienen partidos más complicados, pero envió una advertencia al equipo que resulte ser su próximo rival debido a que son un equipo sumamente poderoso.

“Se ha dado así, he tratado de que el equipo sea equilibrado. No me considero un entrenador defensivo, pero el orden sí es importante, eso lo quiero resaltar. Por el mismo orden, el equipo defiende bien.

“Sin duda de que los equipos que avancen serán más complicados, tendrán una dificultad mucho mayor; sin embargo, ellos también se deben de preocupar por nosotras porque también tenemos llegada, tenemos variantes, tenemos opciones. Hoy no las pudimos concretar y tendremos que estar muy atentos y sabemos que serán partidos más complicados”, explicó en conferencia de prensa.

En caso de continuar los resultados de los duelos de Ida, el Pachuca sería el próximo rival del Rebaño, reeditando la Final del torneo anterior; sin embargo, en caso de que Rayadas logre remontarle a las Tuzas, se suscitaría el Clásico Nacional contra América.

¿Cómo le fue a Chivas contra Pachuca en fase regular?

Durante el compromiso de fase regular entre tapatías e hidalguenses que se suscitó en la jornada 5 del Apertura 2022, el Guadalajara sufrió, pero logró imponerse por la mínima diferencia gracias a una anotación de Damaris Godínez.

