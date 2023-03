La histórica delantera de las Chivas de Guadalajara, Alicia Cervantes, reveló este miércoles los sueños que le faltan por cumplir en su carrera, durante el Día de Medios previo a una nueva edición del Clásico de México Femenil frente a su similar del América, el viernes 24 de marzo, en el Estadio Azteca, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

La máxima goleadora del Rebaño Sagrado Femenil prosigue en la recuperación de un esguince de ligamento colateral de segundo grado en la rodilla izquierda, que sufrió en enero pasado y que le ha obligado perderse siete fechas del calendario y la octava se cumplirá el viernes frente a las Águilas lo que confesó la hace sentirse intranquila, pues "anímicamente me pega no jugar un Clásico, no solo el Clásico, todos los partidos. Pero tranquila de poder estar para apoyar a mis compañeras y motivarlas para que se haga un buen partido".

Licha Cervantes, máxima figura de las Chivas Femenil, durante una emotiva entrevista exclusiva con la cadena TUDN, confesó los sueños que faltan por cumplir en su carrera y que se centran en el exterior al analizar jugar en un futuro en Europa o en Estados Unidos, esto en la víspera del Clásico de México frente a las azulcrema en el Coloso de Santa Ursula.

La delantera de 29 años de edad, nominada a la mejor jugadora de la Concacaf en 2022, se sinceró con TUDN y reconoció que "todavía hay muchos (sueños), seguir siendo campeona con Chivas, poder ir a jugar a Estados Unidos y poder trascender ahí, hacerlo lo mejor que se pueda y ser una de las mejores jugadoras mexicanas".

Cervantes al ser cuestionada durante la plática con TUDN en cuanto a una experiencia a futuro en el futbol europeo, respondió con certeza al señalar que "no lo sé, me gusta más la liga de Estados Unidos que la de Europa, creo que tiene un poco más de nivel. Me gustaría probar primero en Estados Unidos".

