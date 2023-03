La delantera de las Chivas de Guadalajara, Alicia Cervantes, se presentó este miércoles al Día de Medios del venidero Clásico de México en la Liga MX Femenil, a pesar que no podrá participar por encontrarse aún en recuperación, pero aprovechó la ocasión para ningunear al derbi regio tras una comparación con la rivalidad frente al América, que celebrará una nueva edición el viernes 24 de marzo en el Estadio Azteca, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2023 del circuito rosa.

La goleadora histórica del Rebaño Sagrado Femenil aún no puede ser tomada en cuenta por el director técnico Juan Pablo Alfaro y será una ausencia importante para esta visita clave del calendario a las Águilas en el Coloso de Santa Ursula. Las rojiblancas, que vienen de igualar 2-2 con Rayadas en el Estadio Akron, escoltan a Monterrey en las posiciones con 26 puntos tras 10 fechas y superan por tres unidades al América (23), terceras en la clasificación, lo que augura un duelo de alto voltaje que elevará el telón de la Jornada 11 del Clausura 2023.

Licha Cervantes, durante su participación este miércoles en el Día de Medios del Clásico Nacional Femenil, también aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre los recientes casos de acoso a figuras de la Liga MX Femenil, como que el forzó a Scarlett Camberos a abandonar al América para jugar en Estados Unidos y denunció que "eso lo vivimos todas las mujeres, no solo en el futbol, en todo México lo vivimos. Es un rol importante que como jugadoras que alcemos la voz. Es un llamado a las autoridades a que tomen en cuenta eso, que no solo somos nosotras, sino todas las mujeres del país".

La estelar atacante de Chivas Femenil, como exjugadora de Monterrey, fue consultada sobre las recientes comparaciones odiosas que ha despertado el derbi regiomontano con el Clásico Nacional también en la Liga MX Femenil y por lo que aprovechó la oportunidad de tomar el micrófono y ningunear al denominado Clásico Regio de forma magistral.

Cervantes consideró en su destacada intervención que "el Clásico es el de América y Chivas, porque los dos equipos son los más grandes de esta liga. Me ha tocado vivir también el regio, pero creo que no se vive una pasión como el América-Chivas, que me ha tocado en varias ocasiones vivirlo, entonces, para mí el Clásico de México es este".



