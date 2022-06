Chivas Femenil continúa sacudiendo el mercado de verano con sus altas y bajas, por lo que la directiva comandada por Nelly Simón decidió no dejar pasar más tiempo y presentar a sus dos refuerzos de cara al Apertura 2022: Adriana Iturbide e Isabel Kasis, quienes se comprometieron con el Guadalajara.

Tal y como ha sido con ele quipo varonil, se realizó una transmisión durante la firma de contrato de los refuerzos o renovaciones, por lo que Boyi acudió al museo del Guadalajara que se ubica en el Estadio Akron, mientras que Kasis lo hizo a la distancia por un asunto personal.

“Estoy muy contenta, muy emocionada. Vengo con muchísimas ganas de venir a aportar al grupo, de poner un granito de arena en el futbol femenil y ser parte de Chivas, que ha logrado tantas cosas en tan poco tiempo. La afición me ha dado la bienvenida, las jugadoras, ustedes, me he sentido arropada. Estoy dispuesta a darlo todo por estos colores y me esforzaré por ser mejor yo y al grupo”, admitió Iturbide.

Por su parte, Kasis, que proviene del Atlético de San Luis, admitió que añoraba jugar en un equipo grande, por lo que está comprometida con la institución y con la afición, por lo que confía en que los resultados positivos se darán con el paso del tiempo,

"Es una emoción gigante, siempre soñé con una oportunidad como esta. Me siento muy contenta, muy feliz. No tengan ninguna duda de que daré todo y mi esfuerzo estará al cien. Ya tengo ganas de ir, espero vernos pronto en pretemporada. Quiero decirle a la afición que no tengan duda, voy a entregar todo, Chivas es un club muy importante, conozco lo que es, lo que tiene. No dudo de que podamos funcionar juntos”, concluyó.

