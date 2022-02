Chivas quiere ser el equipo dominante de toda la Liga Femenil. La mediocampista Rubí Soto aseguró que en el Guadalajara sí existe presión porque están en constante búsqueda de crecimiento en el Clausura 2022, semestre en el que quieren mantenerse de líderes generales y también ser las dueñas de las mejores ofensivas y defensivas del campeonato, superando a clubes como Tigres, Rayadas, América o Pachuca.

“Sí es un poco de presión. No como lo mencionan las personas, creo que hemos tenido varios torneos en los que no hemos estado invictas, ni en primeros lugares y creo que esta vez estamos un poquito con presión porque no queremos perder ningún partido ni de visita ni de local, queremos seguir manteniéndonos en el primer lugar.

"Esta vez queremos ser líderes de todo en el torneo, en ofensiva, defensiva, en todo y vamos muy bien, por buen camino y no tenemos que soltarnos de ahí, porque cualquier equipo te compite. Debemos seguir escalón por escalón”, declaró la mediocampista rojiblanca en conferencia.

Rubí Soto se ha convertido en un pilar a la ofensiva del Rebaño Sagrado, ya que se ha convertido en la principal socia de Alicia Cervantes, a quién la define como “una guerrera”. "Me siento muy bien, tranquila de que sé quie si tiene una, la va a meter. Desde ahí inicia la presión. Si el equipo está unido, por eso está funcionando esto. Licha es una guerrera. La asociación con ella es genial"

¿Cuándo juega Chivas Femenil?

El conjunto del Guadalajara volverá a la actividad este viernes cuando visite a Querétaro para abrir la jornada número seis de la Liga Femenil, en donde las rojiblancas tratarán de mantenerse como una de las ofensivas más poderosas del campeonato y alargar el invicto que aún presume el equipo dirigido por Juan Pablo Alfaro.