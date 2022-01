Con 7 puntos en su casillero Chivas Femenil comanda la tabla de posiciones del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil después de tres jornadas disputadas. Dos buenas victorias ante Pachuca y Toluca, más un empate ante las simpre favoritas Tigres UANL, han hecho que las rojiblancas sean el conjunto más regular en este inicio de campeonato.

Sobre eso se refirió Michell González este miércoles 26 de enero cuando compareció en rueda de prensa. La defensora quiso destacar lo hecho por el grupo en estas primeras semanas, sin embargo, la futbolista mexicana pidió calma ante la ola de optimismo que se ha generado por el invicto del Rebaño.

"No nos obsesionamos con el liderato o con lo que la gente pueda hablar. Estamos enfocadas en hacer lo que nos corresponde bien. Desde el lugar que estemos, tratamos de dar siempre lo mejor al equipo. A final de cuentas somos un equipo y se habla de Chivas Femenil, no se habla de una jugadora. Sabemos todas la responsabilidad que tenemos, somos parte de, tanto el cuerpo técnico como jugadoras. Sobre esa línea queremos irnos. Sabemos que se están dando resultados, nos está yendo bien y trataremos de seguir sobre eso, además de mejorar algunos problemas que se presenten en el camino”, explicó.

Y es que a pesar del buen arranque, la experiencia de González salió a relucir y pidió el secreto para continuar por la buena senda: humildad. “Creo que hemos tenido un buen arranque, cada una de nosotras sabemos que hemos empezado con el pie derecho, eso nos motiva a seguir trabajando. Estamos poniendo la vara alta y el primer ingrediente que debemos tener es humildad, porque así como estamos haciendo bien las cosas, no hemos logrado nada. Sabemos como es el camino para seguir haciendo las cosas bien.", afirmó.

Para culminar, la nacida en el DF habló desde el aspecto personal y afirmó que está a disposición del cuerpo técnico para jugar en la zona del campo donde considere oportuno Juan Alfaro. "Estoy a disposición del equipo y al servicio del Cuerpo Técnico, así que donde ellos crean que funciono mejor (central o contención) yo voy a tratar de hacer mi mejor trabajo para ayudarle al equipo a cumplir con los objetivos. Más que nada es de gustos de los entrenadores, pero a mi me encanta la central porque me gusta ver todo el panorama completo y y poder ayudar a mi compañeras a que estén ordenadas, que no se pierda ese orden, pero yo siempre estaré para jugar en donde me indiquen”, concluyó.