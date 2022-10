La atacante de la versión femenil de las Chivas de Guadalajara, Gabriela Valencia, habló con Chivas TV tras el batallado empate 1-1 (2-1) con Cruz Azul en el Estadio Akron y reconoció que sabían lo complicado que sería este partido de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, aunque afirmó que lo más importante es que trabajaron y aseguraron el pase a la siguiente ronda de la Liguilla.

Las integrantes del Rebaño Sagrado Femenil llegaban este compromiso de vuelta de la llave con la mínima ventaja conquistada en el Estadio Azteca, gracias al penal concretado por Alicia Cervantes. Las rojiblancas se pusieron en ventaja por intermedio de Carolina Jaramillo (34'), pero las celestes se encontraron con el inesperado empate en el tiempo agregado, debido al tanto anotado por Ana Patricia Acosta (90+4'). Las tapatías avanzaron con lo justo 2-1 y ahora aguardan por su rival en las semifinales.

Valenzuela concedió una entrevista al canal rojiblanco por suscripción Chivas TV, solo minutos después de culminado el partido de vuelta en el Gigante de Zapopan con el inesperado empate en el mercado y refirió a pesar de ello, que están "felices de haber avanzado un pasito más. Vamos partido a partido, se logró el objetivo y esperamos ir así poco a poco en las semifinales también".

La delantera de Chivas Femenil fue consultada sobre el triple enfrentamiento que tuvieron con la Máquina y si eso les ayudó, por lo que señaló que "lo veníamos trabajando, el último partido había sido un poco más leve si así se puede decir, pero sabíamos que Cruz Azul iba a salir con todo". Agregó que "nunca fuimos a ver qué nos toca después, sino que uno a uno fuimos avanzando y así los fuimos trabajando en la semana. No nos adelantamos al segundo partido de Cuartos, sino trabajar primero en la ida y luego en la vuelta".

Gaby Valenzuela, en cuanto a su desempeño individual este Apertura 2022 con Chivas Femenil, confesó que "estoy muy emocionada, porque poco a poco siento que me estoy consolidando, poco a poco estoy agarrando más a lo que yo sé jugar; entonces, estoy feliz y segura que no es mi tope, que puedo dar más, que a lo mejor en el próximo partido pueden ver una mejor versión de mi, pero no me voy a conformar con lo que estoy dando. Sé que puedo dar más y así lo voy a hacer".

