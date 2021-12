Tania Morales pasará a la historia del futbol femenino al ser la primera jugadora de la historia que alzó un título de Liga MX Femenil, y además lo hizo con Chivas Femenil. El premio a la constancia de una larga carrera que se sobrepuso a todos los obstáculos de un futbol que aún está en 'pañales' pero que apunta a posicionarse entre los mejores del mundo gracias a jugadoras de su talla.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

“Con el corazón siempre rojiblanco. Gracias, histórica. Gracias, capi. Gracias, Tania Morales”, escribieron desde el club rojiblanco para despedir a su leyenda después de 20 años de servicios en el conjunto tapatío.

Morales debutó con el primer equipo en el Apertura 2017 y fue en ese mismo torneo en que levantó el título de campeona con el Guadalajara. Entre otros de sus tantos logros también alberga el primer gol olímpico en la historia de la Liga MX Femenil.

“Chivas ha sido parte de mi vida desde que era una adolescente y me he sentido como en mi casa, es mi familia y mi sangre, por eso mi entrega al equipo siempre fue total; aquí he vivido los mejores años de mi vida, he encontrado a las amistades más entrañables y por supuesto que pasé el mejor día de mi vida: la Final en el Estadio Akron, fue un sueño hecho realidad gracias al club”, escribió la goleadora en sus redes sociales para despedirse del club.

Tania disputó un total de 95 partidos con la playera rojiblanca en los que anotó un total de 19 goles y repartió 15 asistencias. Sumó 7,433' minutos en el balompié local, algo que influyó de sobremanera para que fungiera como ejemplo para el resto de sus colegas y además portara con orgullo la banda de capitanía en Chivas.