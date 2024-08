Chivas Femenil acaba de quedar eliminada de la Summer Cup luego de haber sido goleado por Gotham FC. Tras consumarse la eliminación la afición del Guadalajara estalló contra Joaquín Moreno por el resultado de las rojiblancas en Estados Unidos.

El conjunto de la Perla Tapatía venía de superar a Chicago Red Star el pasado viernes luego de ganar 1-0 con el gol de Dana Sandoval. Para clasificar a las Semifinales necesitaban mínimamente ganar, pero poco pudieron hacer ante uno de los grandes animadores de la liga de Estados Unidos.

En la primera mitad Chivas tuvo una de las jugadas más claras con un tiro de Boyi Iturbide, el cual pegó en el travesaño, pero a minutos del final Gotham FC apareció con el 1-0 gracias al gol de Keven Stengel, quien anotó en el tercero en la segunda mitad. A su vez, Elle Steven marcó el 2-0 parcial.

Tras el partido la afición estalló en las redes sociales para marcar su disconformidad con Joaquín Moreno.”Quino no es DT, no sabe ni lo que hace”, expresó un fanático en las redes sociales. Y otro agregó: “No fue un mal torneo simplemente los cambios no fueron los correctos y espero se hayan dado cuenta de que con ese intento de DT no van a llegar lejos. Buen viaje, avisen cuando lleguen a casa”.

¿Cuándo vuelve a ver acción Chivas Femenil?

El próximo encuentro que tendrá el Rebaño Sagrado será ante Puebla por la jornada cuatro del Apertura 2024 el próximo sábado seis de agosto.