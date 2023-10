Alicia Cervantes, delantera de las Chivas de Guadalajara, superó hace muy poco una cifra que parecía imposible de alcanzar en la versión femenil. La ariete desde su llegada despedazó todos los registros de la institución y ahora se codea con dos leyendas rojiblancas. Algo que también le pasa en la Liga MX Femenil, en la que persigue a las dos artilleras históricas del circuito.

La atacante del Rebaño Sagrado Femenil, a pesar de su épico registro, se mostró muy humilde en una entrevista con FOX Sports. Licha confesó lo imposible que imaginaba alcanzar la centena de anotaciones, en una organización cuyo récord previo era de 23 tantos. Así se puede dimensionar mejor lo que ha logrado la tapatía.

La delantera del Guadalajara refirió a Fox Sports: “Imagínate, meter 100 goles con una institución como Chivas. Yo en su momento cuando llegué aquí lo veía imposible. Entonces, el 100 es de decir: Guao. Lo está logrando“.

Cervantes agregó que “creo que para mí es importante, pasar esa cifra. Iban pasando los números y yo me iba proponiendo otra cifra. Entonces, el 100 es especial. Obviamente, porque ninguna jugadora lo ha hecho en una institución como Chivas“.

Alicia Cervantes fue homenajeada por Chivas Femenil tras superar los 100 goles (Chivas)

La atacante de Chivas, sobre alcanzar la centena de goles, reveló que “lo vivo diferente. Por todas las emociones que había estado pasando, por todo el esfuerzo que había vivido, por mi lesión. Entonces, sí, se vive diferente“.

Alicia añadió a Fox Sports que “se vive con una emoción, en la cual recordaba cuando rompí el récord de los 24-23 goles que había aquí en Chivas y ahora, ya decir que tengo 100 ya es otra cifra. Pero la verdad, lo viví diferente y muy emocionada“.

Su amor por Chivas y el respeto a Desireé Monsiváis

Alicia Cervantes reconoció que “siempre lo he dicho: Soy una aficionada, que juega al futbol con Chivas. Siempre he respetado muchísimo las playeras que traigo y obviamente, cuando lo hice con Rayadas -en ese momento- me salió del corazón decir que le iba a Chivas, pero en su momento también ahí en Rayadas lo sabían, pero también sabían que respetaba mucho la playera de Monterrey“.

La goleadora del Rebaño señaló a Fox Sports que “lo que yo he dicho que quiero romper una marca y es aquí en Chivas, obviamente. Creo que cuando la rompes aquí en Chivas, la marca en la liga va a ir mejorando. Entonces, el poder estar ahí también con esas jugadoras te ayuda muchísimo“.

Chivas reconoció los ya más de 100 goles de Alicia Cervantes (Chivas)

Cervantes reconoció que “cuando estuve en Rayadas con Desiree (Monsiváis), aprendí muchísimo de ella. También es bueno decir que ya estoy a la par ahí de la goleadora histórica, que en este momento es Desiree“. Advirtió que compartir ahora el podio con Monsiváis y Katty Martínez es relevante, pues “poder estar ahí con ellas, es porque estas haciendo las cosas bien. No estaba en el radar de ellas, también eso te ayuda y te motiva a seguir queriendo hacer las cosas bien y meter goles“.

Goleadoras históricas en la Liga MX Femenil

Jugadora Goles en

Liga MX Goles en

Liguilla Goles en

total Desiree Monsiváis

– Pumas UNAM 112 17 129 Katty Martínez

– América 110 17 127 Alicia Cervantes

– Guadalajara 111 11 122

Licha se siente en su mejor etapa

La ariete de las Chivas reveló a FOX Sports que “futbolísticamente hablando, creo que es la mejor etapa. Para todos los jugadores que tienen entre 29 y 31 (años) es su máximo esfuerzo en el que están y en lo que mejor están. Me siento tal vez en mi mejor etapa por mi edad, pero creo que uno como futbolista siempre quiere mejorar. No lo sé todo, todavía, quisiera aprender más“.

Alicia Cervantes admitió que desea: “tener el doble de definición de la que tengo, porque no soy la mejor definidora. Para mí, el ser la mejor definidora es meter 20 goles por torneo. Entonces, ahí sigo en esas metas de poder ser mejor todavía y de saber que tengo muchas compañeras, las cuales me han asistido. La mayoría son de Caro (Jaramillo), obviamente también me ayuda muchísimo. Nos conocemos perfectamente y eso me ayuda a mi, también ayuda al equipo y a las demás compañeras“.

Así llegó Alicia Cervantes a los 100 goles con Chivas (Liga MX Femenil)

¿Qué espera del Clásico Tapatío?

Alicia Cervantes, quien inició su carrera en la Liga MX Femenil con Atlas, ahora disputa el derbi desde la otra acera. La jalisciense refirió a Fox Sports que “veo al equipo muy bien para enfrentar este Clásico (Tapatío). Los clásicos se juegan diferente y los equipos estamos en otra etapa de la Liga o de Liguilla, a lo que vamos a entrar, pero a final de cuentas es un Clásico. Se juega con otra pasión y los dos queremos ganar, más porque es el clásico de la ciudad“.