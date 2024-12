Las Chivas de Guadalajara Femenil tendrán un nuevo proyecto para el siguiente torneo con Antonio Contreras en la dirección técnica, quien fue presentado el pasado miércoles por la tarde junto a la directora deportiva Nelly Simón y ahí fue muy claro el estratega sobre lo que deben tener sus jugadoras para ganarse un lugar en el plantel.

El timonel del Rebaño Sagrado llega desde España con la convicción de aportar su experiencia de más de 25 años en el futbol femenil al club más importante del balompié mexicano, por ello dejó muy claro que una de las características principales que tendrán las rojiblancas es el orden defensivo que les permita atacar con más y mayor peligro.

La advertencia de Antonio Contreras para Chivas Femenil

El estratega de Chivas tiene una filosofía de trabajo muy bien definida y para las futbolistas que se quieran ganar un puesto en su plantel, sobretodo para las nuevas generaciones, les dejó un mensaje muy claro para logren llenarle el ojo de cara al arranque de la Pretemporada y del Clausura 2025.

“Me encanta debutar jugadoras, pero no voy a regalar nada. Quiero que haya una buena competencia entre las jóvenes y las de mayor experiencia. Llego al Club más grande, así me lo han hecho saber y así me lo demuestran todos los días. Estoy para defender estos colores, estoy para defender al Club que me está cuidando desde el primer día”

“Estoy para defender estos colores, estoy para defender al Club que me está cuidando desde el primer día. La mano que me da de comer es Chivas, es la gente que me trajo aquí y no les puedo fallar. El día que llegué me encontré a una jugadora en el gimnasio haciendo cinta (caminadora), era Carolina Jaramillo. Ella es una profesional y yo quiero trabajar con profesionales, por eso Caro Jaramillo se queda”, fue algo de lo que comentó Contreras en su presentación.

Por otro lado, Contreraras pidió apoyo y confianza en que su trabajo dará resultados, pero también afirmó que se requiere de paciencia para afianzar las bases de su proyecto: “Llego en un momento de mayor madurez, no solo por los años, pero después de 25 años llego en un momento idóneo, sobre todo que estoy en una liga inteligente, bonita y atractiva. Lo único que pido es que entendamos entre todos que los proyectos deben ser estables, que le demos continuidad y que tengamos paciencia”.