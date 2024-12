En las Chivas de Guadalajara Femenil el único objetivo es prepararse de la mejor manera para competir por el campeonato de la Liga MX Femenil en el 2025 con sus mejores jugadoras listas para una revancha, además de las nuevas incorporaciones que ya se dieron la tarde el miércoles anterior con las llegadas de Biaca Mora y Daniela Calderón.

Una de las futbolistas que más dudas generó fue Carolina Jaramillo, quien desde que terminó el Apertura 2024 para el Rebaño Sagrado, eliminadas por América, se especuló sobre su futuro y las posibilidades de que pudiera salir, incluso se habló de que Toluca era uno de los clubes interesados en sus servicios.

La reacción de Caro Jaramillo al confirmarse su permanencia en Chivas

Pero fue el propio entrenador Antonio Conteras, recientemente presentado en Chivas Femenil quien aseguró que La Comandante tiene un puesto seguro en su plantilla, por lo que sin ninguna duda se mantendrá para el Clausura 2025: “Le digo a mi gente de España, me he encornado a una jugadora entrenando en el gimnasio y eso me ha dado una fuerza tremenda, porque eso es profesionalismo para mí, yo quiero trabajar con profesionales y Caro se queda”.

Caro Jaramillo volvió con una gran sonrisa. FOTO: Instagram

Al respecto, Caro Jaramillo publicó en su cuenta de Instagram un video donde luce con la ropa de entrenamiento de Guadalajara, saludando a todos los que se iba encontrando a su paso con una elocuente sonrisa, en una clara muestra de que volvió con bríos renovados de las vacaciones de cara al arranque de la Pretemporada.

En la misma publicación Karla Martínez, también futbolista de las rojiblancas escribió un comentario que hace alusión a las versiones que se habían desatado acerca de la continuidad de Caro con la camiseta rojiblanca: “Ya te hacían con otro rojo”, mientras la talentosa jugadora y una de las capitanas del Rebaño respondió con un emoji sonriente.