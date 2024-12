Las Chivas de Guadalajara Femenil presentaron a su nuevo entrenador Antonio Contreras para el Torneo Clausura 2025 que iniciará en enero y fue ahí donde la encargada del proyecto deportivo, Nelly Simón desmintió que haya recibido alguna sugerencia de Fernando Hierro para fichar al estratega español.

El Rebaño Sagrado informó acerca de la contratación de Contreras desde la semana pasada, pero algunas versiones de diferentes comunicadores indicaron que la elección del ibérico se debió a un consejo de Fernando Hierro para Amaury Vergara, dejando a Nelly Simón en un segundo plano, por lo que aprovechó la rueda de prensa de este miércoles para hablar del tema.

Nelly Simón descarta intervención de Fernando Hierro

“Hace unos días salió en redes sociales que yo ya no tenía decisiones en el club y me gustaría aclararlo y decir que mis amigos que están en el equipo varonil no me aconsejaron. Ayer fuimos a Verde Valle con Antonio y los presenté porque no se conocían (Juan Carlos Martínez y Fran Pérez), todas las daciones que se toman en Femenil las tomamos con Amaury Vergara, cuando estaba Ricardo (Peláez) que además es mi amigo, cuando estaba Fernando Hierro con quien compartía muchos conceptos, él estuvo al frente de la Federación Española y platicábamos mucho”.

“Pero las decisiones las tomamos Amaury Vergara y su servidora y nosotros fuimos quienes scautemos (sic) con muchos entrenadores de diferentes nacionalidades, yo le dije a Amaury ‘creo que Antonio es el indicado’, platicamos los dos con él y se queda aquí y nosotros fuimos los que tomamos la decisión, nada más lo quería aclarar”, fue parte de lo que explicó Simón ante los medios.

Sobre el proyecto de Guadalajara que está por iniciar, Simón indicó que le gustaría pensar en que todos los torneos serán campeonas, por lo cual pidió darle apoyo al nuevo técnico y observar la evolución que vayan teniendo en cada partido para pensar en que poco a poco se van acercar al objetivo de volver a pelear por lo más alto.

“Desde que empezamos esta dirigencia, Chivas Femenil ha estado siempre en los primeros lugares, hace dos años y medio levantamos el campeonato, después fuimos Campeón de Campeonas, eso ya quedó atrás, y lo sabemos, ahora nos toca ver hacia adelante. Un equipo de futbol está compuesto por seres humanos y en algún momento tendría que venir una baja, por decirlo así, las circunstancias pueden ser miles, pero hoy en día por eso estamos reestructurando, estamos un paso adelante porque sí queremos un proyecto a largo plazo”, apuntó.