El pasado miércoles Chivas Femenil mostró una verdadera muestra de carácter luego de haber empatado la serie ante América en el Estadio Akron por la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2023. Por otro lado, a horas de que se juegue la vuelta, el equipo de Antonio Spinelli sonríe debido a que una jugadora titular de las Águilas estaría lesionada.

Lo que se vivió hace pocos días en la casa del Rebaño Sagrado fue épico debido a que las Rojiblancas pasaron de estar virtualmente eliminadas a encontrarse con un agónico empate a minutos del final. No es para menos debido a que Katty Martínez abrió el marcador a los minutos, mientras que Alison González puso el 2-0 parcial.

En la segunda parte, Chivas Femenil puso más entrega que futbol, pero le bastó para empatar el partido. Licha Cervantes anotó el penal a los 10 minutos y 28 minutos después marcó la igualdad tras empujar que parecía no llegar al destino que todas querían que era la portería.

Por otra parte, en América no solo se fueron cabizbajas por la remontada Rojiblanca, sino que además con una dura noticia. Según lo informado por diferentes medios Nicolette Hernández, lateral izquierda de las Azulcremas, se perdería la vuelta por una lesión. Sin embargo, falta que el club confirme la noticia.

Cabe recordar que Chivas Femenil para el juego del miércoles sufrió dos bajas por molestias musculares. Se trataba de Monserrat Hernández y Gabriela Valenzuela, por lo Antonio Spinelli tuvo que echar mano en el equipo.

La palabra del Tano Spinelli post partido

Tras la ida ante América, Antonio Spinelli dejó un mensaje a la afición tras el agónico empate de Chivas Femenil. “Hablamos bastante. No hablamos de lo táctico, sino de lo actitudinal. No podíamos seguir en esa postura ante el juego. Nos preparamos cuatro meses desde que llegue´, junto a las jugadoras, trabajamos a destajo para este tipo de partidos y sentimos que es el momento de un quiebre. No hablo del título, me refiero a la construcción del cómo conseguir el título”, expresó.

Y agregó: “Desde que llegué no perdimos ninguno en casa. Lo que planteamos es que, si salíamos a jugar con esa misma postura, no teníamos chance de revertir esta serie. El equipo demostró que tiene corazón, garra y ganas de romper el cascarón, de crecer y de consagrarse como equipo grande, que ya lo es, pero con todas las letras. Creo que si el equipo seguía empujando y el partido duraba 10 minutos más, nos llevábamos una ventaja al Azteca”.